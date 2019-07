La microdistillerie Puyjalon prend déjà du galon

Ce gros alambic a été acheté en avril dernier, mais n'est opérationnel que depuis la semaine passée. Avec le petit alambic seul, la distillerie produit déjà 240 bouteilles par jour.

Autre nouveauté, la vodka Eskimo, devrait être sur les tablettes dès les prochaines semaines. Cette vodka attend toujours la certification de la Société des alcools du Québec pour être distribuée.

C'est tout le succès critique et populaire qui pousse le cofondateur, Mario Noël, à développer son entreprise.

Par exemple, il dit avoir remporté la médaille d'argent lors d'une compétition mondiale de spiritueux à San Francisco.

Le président et directeur des opérations de la distillerie Puyjalon, Mario Noël Photo : Radio-Canada

On s'était classé parmi 3000 produits à travers le monde. Ce n'est pas une médaille d'or, mais pour les petits gars de la Côte-Nord, ça fait la job. Mario Noël, président de la distillerie Puyjalon

Dès les premières distributions à Havre-Saint-Pierre, Mario Noël explique avoir été dépassé par la popularité du gin. Il y avait cinq caisses, et en quatre minutes, c'était fini.

Cette même journée, les responsables de Puyjalon se sont rendus à Sept-Îles pour une première distribution à la SAQSociété des alcools du Québec . Il y avait à peu près 45 personnes dans la succursale. Tout le monde nous applaudissait. Au final, 624 bouteilles vendues en 2 h 15 à Sept-Îles... C'est là qu'on s'est dit qu'on avait créé un monstre et que ce monstre-là, il fallait le nourrir.

La distillerie Puyjalon utilise du genévrier, du thé du labrador, de la livèche écossaise, du myrique baumier, du champignon chaga séché, de la chicoutai et de l'airelle pour donner le goût à ses produits. Photo : Radio-Canada

Et puis d'autres alcools pourraient bientôt sortir de la distillerie. J'ai un test de whisky qui est en processus de test de vieillissement. J'ai un test de vodka aromatisé à la chicoutai. J'ai un test aussi de liqueur d'airelles , suggère le maître distillateur.

Travail d'équipe

Pour produire tout cet alcool, les quatre fondateurs font appel à une dizaine de bénévoles chaque semaine pour fournir les 66 établissements qui écoulent actuellement leur produit.

Les vendredis, les samedis, les dimanches quand on peut, on vient distiller, dit Mario Noël. Si on a 4 h de lousse dans la fin de semaine, on vient distiller .

Le nouveau produit de la distillerie Puyjalon, la vodka « Eskimo » Photo : Radio-Canada

Il indique que d'ici un an, il prévoir avoir investit près de 750 000 $ dans l'aventure.