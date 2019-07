Traverser le Canada à pied pour raviver le souvenir des femmes autochtones disparues

Ce marcheur de 33 ans est parti il y a un an, environ, de Victoria où il s'est établi après ses études.

Il a atteint Terre-Neuve-et-Labrador à la fin juin, en parcourant une distance de 55 à 65 kilomètres par jour.

J'essayais de prendre une journée de congé le dimanche , témoigne-t-il, joint dans une auberge du parc national du Gros-Morne, où il profite de quelques jours de repos sur la côte ouest de l'île de Terre-Neuve.

Matthew Jefferson est parti de Victoria où il réside et travaille.

Matthew Jefferson s’est préparé physiquement en courant 30 km par jour avant d’entamer son périple le 1er juin 2018.

J'étais actif, je faisais du camping, du canoë, mais je n'avais jamais randonné plus de 30 km. J'adore la nature, c'est là où je me sens le plus chez moi.

