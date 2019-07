Stranger Things : la saison 3 pulvérise un record sur Netflix

Plus de 40,7 millions de personnes abonnées au service de diffusion en continu ont regardé la populaire série du 4 au 8 juillet, et plus de 18 millions d’entre elles ont déjà terminé les huit épisodes de la nouvelle saison.

La série Umbrella Academy, autre grand succès de Neflix diffusé depuis le 15 février dernier, avait séduit environ 45 millions de personnes en un mois. La saison 3 de Stranger Things aura pratiquement atteint le même exploit en dix fois moins de temps.

Netflix précise qu’une personne est considérée avoir vu un épisode ou un film lorsqu’elle atteint 70 % de sa durée totale.