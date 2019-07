Ottawa pourrait payer une partie de la réfection de la murale S.O.S. Montfort

L'oeuvre, qui se trouvait à l’intersection de la promenade Vanier et de l’avenue McArthur, a été inaugurée le 9 juin 2009. Elle a été retirée en 2017 pour des travaux sur le bâtiment où elle se trouvait.

C’est à ce moment que d’importants dommages ont été constatés sur la murale, a expliqué M. Fleury. Le conseiller du quartier Rideau-Vanier estime qu’il faut investir des sommes importantes pour l’ensemble des murales du secteur qui sont en mauvais état.

Il faut voir ce qu’il faut faire pour les rénover, les entretenir et puis évidemment, à ce niveau-là, ça prend des sous. La Ville est prête à être partenaire, mais on ne peut pas être le seul et unique bailleur de fonds , a souligné M. Fleury.

En 2017, une campagne de financement participatif a été mise sur pied pour tenter d’amasser, sans succès, quelque 80 000 $ — somme qui aurait notamment permis la remise à neuf de la murale S.O.S. Montfort.