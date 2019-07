Plus d'immigrants auront accès aux cours de français: une bonne nouvelle pour La Mosaïque

La semaine dernière, le gouvernement Legault annonçait que toutes les personnes titulaires d'un statut d'immigration pourraient bénéficier de l'aide financière pour suivre des cours de français.

Selon la directrice générale de La Mosaïque, Marie-France Beaudry, c'est une excellente nouvelle puisque l'apprentissage de la langue est la base d'une intégration facilitée.

Marie-France Beaudry espère qu'il y aura toutefois suffisamment de professionnels pour enseigner le français aux nouveaux arrivants.

Il faudra voir comment ça va se faire, parce qu'il y a déjà des organismes qui offrent ce type de service comme le centre d'apprentissage et d'enseignement Libellule et le centre Concept Alpha, par exemple. Ces entreprises ont cette expertise-là, dit-elle. La question que je me pose est, est-ce que ces entreprises auront assez de main-d'oeuvre pour le faire, ça sera à voir.

La directrice générale fait aussi remarquer que la francisation des immigrants est différente des cours de français réguliers en raison des différences culturelles.

C'est plus spécialisé, en fait, il faut apprendre et comprendre les différences culturelles. Ce n'est pas comme apprendre le français à un enfant d'ici, car lui n'aura pas de misère à comprendre les subtilités de la langue française comme nos béquilles « ben là » ou « ah bin ». L'immigrant lui, peut avoir des difficultés à comprendre ça , fait-elle valoir.

La Mosaïque est un organisme sans but lucratif qui sert à faciliter l'accueil, l'accompagnement et l'insertion des immigrants en Abitibi-Témiscamingue.