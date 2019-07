Célébrations de la fête du Nunavut

La 26e fête du Nunavut a rassemblé des centaines de Nunavutois au centre-ville d'Iqaluit mardi avec un concert en plein air et un banquet communautaire.

La fête du Nunavut célébrée le 9 juillet souligne l'entrée en vigueur de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut.

Depuis 2001, cette journée un congé férié pour la fonction publique territoriale.

Un groupe d'aînés à Iqaluit prennent part aux festivités et barbecue. Photo : Radio-Canada / Madeleine Allakariallak

Le Nunavut célèbre par ailleurs cette année le 20e anniversaire de sa création. Le territoire ne cesse depuis de gagner en diversité.

Les Rangers canadiens se chargent de la viande de phoque lors des festivités de la fête du Nunavut, à Iqaluit. Photo : Radio-Canada / Sara Frizzell

Près de mille Nunavutois se sont rassemblés mardi midi au centre-ville de la capitale, Iqaluit, pour prendre part aux festivités.

Addison Tsang et sa petite-fille Stella profitent des festivités à Iqaluit avec des gens costumés en créatures préhistoriques. Photo : Radio-Canada / Sara Frizzell

En plus d'un banquet et d'un concert, les enfants ont pu profiter de maquillages et d'un château gonflable.

La foule s'est rassemblée par centaines au centre-ville d'Iqaluit pour la fête du Nunavut. Photo : Radio-Canada / Donna McElligott

La présidente du Nunavut Tunngavik Inc, Aluki Kotierk, a pour sa part participé aux festivités de Kugluktuk en compagnie de la ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett.

Le premier ministre du Nunavut, Joe Savikataaq, était quant à lui à Saskatoon dans le cadre des rencontres du Conseil de la fédération.

Avec les informations de CBC