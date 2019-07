La décrépitude de l’église Saint-Laurent au coeur d’une polémique à Jonquière

Le terrain de l’ancienne église Saint-Laurent de Jonquière est laissé à l’abandon, estiment les voisins du secteur. La broussaille, les rebuts et les tas de ferrailles ont forcé la Ville de Saguenay à se tourner devant les tribunaux pour exiger au propriétaire de respecter la réglementation.

Le bâtiment a été construit en 1939 et est considéré comme un site patrimonial par le ministère de la Culture et des Communications. Les voisins parlent d’un endroit dangereux et insalubre.

C'est vraiment horrible, ça sent mauvais, il y a du verre brisé, des trucs rouillés. Il y a des enfants du quartier qui sont passés par ici, j'ai vu des seringues traîner, des seringues souillées. Il devrait se passer quelque chose avec ça parce que c'est un gros problème dans le voisinage , raconte l'un d'entre eux, qui préfère garder l’anonymat.

Procédures judiciaires

La Ville de Saguenay demande au tribunal de forcer le propriétaire à respecter la réglementation de zonage en retirant ses véhicules commerciaux et les nuisances que sont les rebuts, la ferraille et les broussailles.

Elle souhaite aussi inspecter l'intérieur de l'église pour s'assurer que les normes d'incendie, le code du bâtiment et la réglementation de zonage soient respectés.

Plusieurs voisins trouvent que l'endroit est insalubre. Photo : Radio-Canada

Les requêtes de la Ville visent aussi le terrain personnel du propriétaire des lieux, Serge Gagnon, situé juste à côté, rue Saint-Clément. Saguenay réclame la démolition du garage et de la clôture, de même que le nettoyage du terrain, qu'elle juge dangereux.

De son côté, Serge Gagnon, affirme qu'il respecte la réglementation et qu'il est en droit d'y stationner ses véhicules.

Il n'a pas l'intention de démolir l'église puisqu'il souhaite toujours y aménager des logements et des salles publiques.

Serge Gagnon poursuit la Ville de Saguenay pour 86 000 $, somme qui pourrait être revue à la hausse. Il l'accuse d'être responsable des déboires qui l'ont empêché de réaliser son projet depuis l'acquisition de l'église il y a huit ans.

Celle-ci a été désacralisée en 2004.

