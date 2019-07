Pêcher à la japonaise sur la rivière Montmorency

La pêche en lac était déjà bien présente dans ce lieu de la réserve faunique des Laurentides, réputé pour son caractère boréal, ses orignaux et son ski de fond automnal.

L’ajout de la pêche sur la rivière s’est fait un peu par hasard. Le directeur des opérations Hughes Sansregret avait vu sur le Web cette activité de pêche importée du Japon aux États-Unis et au Canada.

Ça tombait bien, raconte Philippe Hamel, coordonnateur administratif, parce qu’à la forêt Montmorency, on a des rivières, mais on a juste trois lacs qui sont déjà pêchés amplement. On arrive jamais à pêcher tout le quota potentiel de la rivière. On s'est dit que ça pouvait être une corde à ajouter à nos activités.

Depuis, les responsables ont fait l’acquisition d’une trentaine de cannes à pêche et ils ont créé neuf fosses le long de la rivière, toutes facilement accessibles à partir du chemin de service.

Une pêche de proximité

La pêche Tenkara, qui veut dire au ciel , c’est la pêche dans sa plus simple expression, calquée sur le modèle du bon vieux bout de bois et du fil.

La canne Tenkara est télescopique et compacte, ce qui rend faciles les déplacements en forêt et le long de la rivière. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

La canne en carbone est télescopique et le fil est fixé au bout de la canne. On y attache une mouche et la partie de pêche peut commencer, ce qui rend l’activité fort simple et accessible pour les néophytes.

C’est comme la pêche à la mouche, mais c'est beaucoup plus simple parce que tu n'as pas un autre élément à contrôler qui est le moulinet , explique Louis-Philippe Gagné, guide de pêche Tenkara à la forêt Montmorency.

Si on a déjà des bases de pêche à la mouche, c'est encore plus facile, mais ça reste ultra facile à apprendre. Louis-Philippe Gagné, guide de pêche Tenkara à la forêt Montmorency

La technique de pêche Tenkara ressemble beaucoup à la pêche à la mouche traditionnelle, mais elle se fait sans l'aide de moulinet et de soie. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

La pêche Tenkara oblige le pêcheur à aller à la rencontre du poisson.

Avec le Tenkara, je dirais qu’on chasse le poisson plus qu’on le pêche, ajoute le jeune guide. Comme le fil est fixe et qu’on pêche sans moulinet, il faut s’approcher de l’endroit où l’on souhaite lancer notre appât.

Comme cette pêche demande au pêcheur de se déplacer dans la rivière, une paire de longues bottes ou des bottes-salopettes deviennent fort utiles pour atteindre les endroits plus difficiles d’accès.

La petite de rivière

La truite mouchetée indigène est reine dans la rivière Montmorency.

Bien qu’elle s’y trouve en abondance selon les responsables de l’endroit, sa taille moyenne laissera sur son appétit le pêcheur en quête de grosses captures.

L’eau froide et la force du courant font qu’elle ne devient jamais très grosse, explique Philippe Hamel. Exceptionnellement, un pêcheur va prendre une capture qui dépasse les huit pouces, mais c’est le fun quand même parce qu’elle est bien vigoureuse.

En bout de ligne, la pêche devient dans ce cas-ci un beau prétexte pour retrouver la nature et la faune.