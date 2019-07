Les propriétaires de chiens doivent se responsabiliser, dit Geneviève Guilbault

Tout ce qui va dans le sens de la responsabilisation des propriétaires et des gardiens de chiens, je crois que c'est une bonne chose, a indiqué la ministre de la Sécurité publique, tout en rappelant que son projet de loi sur l'encadrement des chiens était actuellement étudié.

Genevieve Guilbault, vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Je l'ai dit et je veux le répéter : aucun règlement et aucune loi ne va nous permettre d'atteindre le risque zéro. Le gouvernement pourra faire la loi la plus sévère, il faut que les propriétaires et les gardiens de chiens se responsabilisent et prennent conscience du danger qu'ils ont entre les mains quand ils ont un chien , a-t-elle ajouté.

Geneviève Guilbault réagissait notamment à la sortie de la joggeuse Dominique Alain, qui a témoigné une première fois après avoir été attaquée par trois chiens à Potton en mars dernier.

Les incidents, les accidents, les tragédies se multiplient [...] alors j'espère bien que ça va réveiller certaines personnes et que les propriétaires et les gardiens de chien vont prendre leurs responsabilités de toutes les façons possibles. Geneviève Guilbault, ministre de la Sécurité publique

Mère d'une fillette portée vers les animaux , Geneviève Guilbault tient aussi à ce que l'ensemble de la population demeure alerte.