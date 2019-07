Le film American Pie, 20 ans plus tard

Comédie racontant les péripéties de quatre amis prêts à tout pour perdre leur virginité avant leur entrée à l’université, American Pie est l’un des succès cinématographiques de l’été 1999, engrangeant près de 133 millions de dollars de recettes dans le monde pour un modeste budget avoisinant les 11 millions de dollars.

Résultat : le film sera suivi d’American Pie 2, en 2001, d’American Wedding (Folies De Graduation : Le Mariage) en 2003, d’American Pie Presents :Beta House (Folies de graduation : La Confrérie Beta), en 2007, et d’American Pie 4 (Folies de Graduation : La Réunion) en 2012. Un autre film de la série est sorti directement en vidéo en 2009, soit American Pie Presents :The Book of Love (Folies de graduation : Le Livre de l'amour).

La célèbre scène de la tarte aux pommes

Dans une Amérique puritaine encore secouée par le scandale Monica Lewinski, qui a marqué la présidence de Bill Clinton en 1998, la sortie d’American Pie ne passe pas inaperçue.

La fameuse scène où le personnage de Jim tente de s’initier au sexe grâce à une tarte aux pommes marque particulièrement les esprits, choquant notamment les parents.

« Quelle scène est la plus dégoûtante? [...] La scène de la tarte? », s’interroge à l’époque The New York Times dans sa critique du film.

L'affiche originale du film American Pie Photo : Universal Pictures

« Parmi la flopée record de films superficiels pour ados sortant cette année, c’est le plus vide et le plus lubrique. Il sera peut-être celui qui remportera le plus de succès », poursuit le quotidien new-yorkais, qui ne s’est pas trompé sur ce dernier point.

Dans les salles de cinéma, les jeunes sont hilares. Aujourd’hui encore, les membres de cette génération, dont le film a, en partie, assuré son éducation sexuelle, se souviennent de la séquence de la tarte aux pommes.

Une scène devenue emblématique d’un film dont la vulgarité assumée s’inscrit dans la droite ligne des comédies des frères Farrelly, comme Marie a un je-ne-sais-quoi (There's Something About Mary). Ce film met en vedette Cameron Diaz et Ben Stiller est sorti l’année précédente.

Un humour de mononcle?

Vingt ans après, American Pie ferait-il toujours autant rire les jeunes de 2019? L’éveil à la sexualité continue de baliser l’adolescence, mais l’humour graveleux de cette comédie et son côté puéril tranchent nettement avec la maturité des personnages de Sex Education. Dans cette série britannique où des ados s'improvisent sexologues, la sexualité est abordée sans tabou et sans cliché.

La série «Éducations sexuelle», diffusée sur Netflix. Photo : Jon Hall/Netflix

La vision hétérocentrée de la sexualité dépeinte dans American Pie, où les femmes tendent à être considérées comme des objets sexuels, semble dépassée aux yeux d’une époque, qui promeut une sexualité féministe et plurielle ainsi que le consentement explicite.