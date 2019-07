Fin de l'arrosage d'insecticide pour lutter contre la « tordeuse »

La pulvérisation d'insecticide biologique dans les forêts infestées par la tordeuse des bourgeons de l'épinette est terminée en Gaspésie, sur la Côte-Nord et au Bas-Saint-Laurent depuis le 5 juillet.

Le développement des insectes se passe au courant du printemps jusqu’au mois de juillet , explique le directeur général de la Société de protection des forêts contre les insectes et les maladies (SOPFIM), Jean-Yves Arseneault. À partir de ce moment-là, les chenilles se transforment en chrysalides, deviennent des papillons et vont aller pondre . Or, l'application d'insecticide biologique n'est efficace que lorsque l'insecte est encore sous forme de larve.

À un moment donné, on ne peut plus faire de pulvérisation. Jean-Yves Arseneault, directeur général de la SOPFIM

La SOPFIMSociété de protection des forêts contre les insectes et maladies n'a pas été en mesure de traiter la totalité des zones lors de la deuxième application. Cette deuxième application de l'insecticide permet de préserver 50 % du feuillage des arbres lorsque la population de larves est très élevée , aux dires de Jean-Yves Arseneault.

Il justifie que le travail n'a pas pu être terminé en raison des conditions météorologiques qui ont retardé le début de la saison et compliqué les vols, notamment lors d'épisodes de brouillard.

Il se fait cependant rassurant, car selon lui, une application d'insecticide permet de juguler l'infestation dans une grande majorité des cas .

Les équipes du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs resteront sur le terrain durant quelques semaines pour compléter des relevés des superficies traitées, de la forêt et des insectes et évaluer l'efficacité des traitements. Un rapport devrait être publié au début du mois de septembre.

