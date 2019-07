Les premiers ministres veulent se montrer unis à Saskatoon

Dans une lettre ouverte obtenue par La Presse canadienne, M. Scheer a déploré, entre autres, l'aliénation régionale qui s'intensifie au pays en raison des politiques du premier ministre Justin Trudeau, comme la tarification du carbone.

Dans un discours en mai dernier, M. Scheer avait détaillé sa vision de ce corridor pancanadien, qui permettrait la construction d'oléoducs, de gazoducs et de lignes électriques d'est en ouest.

À son avis, un tel corridor permettrait aux provinces de diriger les ressources naturelles vers de nouveaux marchés, de faire croître l'économie et de créer des emplois partout au pays.

Si les premiers ministres Jason Kenney et Scott Moe, respectivement de l'Alberta et de la Saskatchewan, sont en faveur de ce corridor énergétique, le Québec se garde une petite gêne à l'aube des prochaines élections fédérales.

Nous n'avons pas l'intention de commenter les différentes propositions faites par les partis fédéraux et nous ne prendrons pas position dans la prochaine campagne , a commenté Ewan Sauves, l'attaché de presse du premier ministre François Legault.

M. Legault a répété à de nombreuses reprises qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale au Québec pour la construction d'un nouveau pipeline sur son territoire qui transporterait du pétrole. Le seul projet concret dans les livres, rappelle M. Sauves, est le gazoduc qui doit transporter du gaz naturel de l'Alberta jusqu'au Saguenay.

M. Scheer en a aussi profité pour réitérer ses intentions de convoquer une réunion des premiers ministres au cours des 100 premiers jours suivant l'élection d'un gouvernement conservateur et de proposer un nouvel accord de libre-échange entre provinces.

Il a déploré le fait que les Canadiens perdent des milliards en échanges commerciaux en raison de règles et de barrières obsolètes qui empêchent la libre circulation des biens au pays.

À lire aussi : Analyse : Conseil de la fédération : du pragmatisme autour de la table

Rapport accablant

Le chef de l'Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, parle avec le premier ministre du Québec, François Legault, lors de la première journée du Conseil de la confédération. Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Comme le veut la tradition, la première journée de ce Conseil de la fédération était dédiée à une rencontre des premiers ministres des provinces et territoires avec des chefs autochtones. Ces derniers boycottaient la rencontre depuis plusieurs années, clamant que leurs revendications n’étaient pas suffisamment prises en compte.

La rencontre, qui a lieu mardi dans la communauté autochtone de Big River, au nord de Saskatoon, devait notamment permettre d’aborder certains enjeux de santé, d’éducation et de services à l’enfance.

Un rapport publié mardi par l’Assemblée des Premières Nations (APN) révèle que 53 % des enfants vivant dans les réserves sont dans la pauvreté.

Même si le taux au Québec (29 %) est plus enviable que la moyenne du Canada, le premier ministre du Québec François Legault a déclaré en mêlée de presse qu' il est temps qu’on dépense plus d’énergie à essayer d’aider ces communautés et qu’on travaille à essayer de mieux coordonner les actions du gouvernement fédéral et des provinces .

M. Legault a aussi indiqué qu’il allait militer, lors des rencontres qui se tiendront jusqu’à jeudi, pour l’augmentation du seuil d’immigrants économiques qui est actuellement de 60 % au Québec et qu’il aimerait que cesse le dédoublement des évaluations environnementales entre le fédéral et le provincial pour les grands projets.

On voudrait un Canada plus décentralisé, où il y a plus d'autonomie, plus de compétences, plus de poids qui sont donnés aux provinces , a résumé M. Legault.