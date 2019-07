Un sans abri dénonce le manque de refuges pour les itinérants propriétaires d'animaux

Il y a dix ans, James Caughill avait un bon travail et une maison. Mais après une blessure au travail en 2016, il s’est retrouvé sur l’aide sociale. Contraint d’aller dans un refuge pour sans-abri, l’homme qui n’avait jamais imaginé vivre sans son chien découvre qu’il n’y a pas de place pour son animal de compagnie dans les refuges.

Quand j’ai perdu le toit au-dessus de ma tête, mon assistante sociale m’a dit que je devais aller dans un refuge pour sans-abri [...] et qu’il n’y avait absolument aucun refuge [...] qui accueillerait un animal de compagnie. James Caughill

Donner son chien en adoption n’étant pas une solution pour lui, M. Caughill a décidé cette même année de prendre avec sa chienne Muckwah ce qui pourrait être considéré comme la plus longue promenade de leurs vies. Il est parti de St Catharines en Ontario pour rejoindre Vancouver afin de sensibiliser le public au manque d’hébergements pour les itinérants ayant des animaux domestiques.

Depuis 2016, M. Caughill a parcouru des milliers de kilomètres. Actuellement, il est en arrêt à Steinbach, au Manitoba, une localité située à environ 50 kilomètres au sud-est de Winnipeg, où il campe dans la cour d’un ami.

En cours de route, il a changé de chien de compagnie. L’homme raconte que sa chienne Muckwah est morte l’hiver dernier d'un cancer. Après ce décès, il a eu envie de tout abandonner et de retourner en Ontario. « Le plus grand amour de ma vie était mort. Je pensais simplement monter dans le bus, retourner à St Catharines, et retourner dans la drogue », raconte-t-il.

C’est alors qu’un de ses amis l’a convaincu de se rendre dans un refuge pour chiens à Aurora, en Ontario. En visitant le refuge, il a rencontré son nouveau compagnon de route qu’il a nommé Muck. « Muck n’était pas censé être là, explique-t-il. C’est un malamute du nord du Manitoba. Il était un chien de traîneau qui ne faisait pas partie d'une équipe. »

James Caughill a commencé sa marche pancanadienne avec Muckwah, décédé l’hiver dernier. Lui et son nouveau chien, Muck. Photo : Radio-Canada / Stephanie Cram / CBC

Selon James Caughill, Muck est la raison pour laquelle il continue son aventure chaque jour.

Un voyage aux nombreux bénéfices

Depuis qu’il a commencé son voyage en 2016, M. Caughill dit que quelques refuges ont ouvert leurs portes aux animaux domestiques des sans-abris. Parmi ces refuges, on compte le Fred Victor Bethlehem United Shelter à Toronto.

Danielle Ashby, responsable de programme au refuge, explique que les animaux domestiques peuvent avoir un effet profond sur les personnes qui y vivent.

Dans de nombreux cas, un animal de compagnie approche un client confronté à l’isolement social, à la dépression ou à des problèmes familiaux, et l’animal ne fait que le lécher ou frotter son museau contre un bras et cette interaction change instantanément leur humeur. Danielle Ashby, responsable de programme au Fred Fred Beth Bethlehem United Shelter

James Caughill rêve d’ouvrir un jour d’autres refuges accueillant les animaux domestiques dans diverses villes canadiennes.

Toujours rien à Winnipeg

À Winnipeg, la prochaine grande ville sur la route vers Vancouver, les refuges pour sans-abri ne peuvent toujours pas accueillir d'animaux domestiques

Selon Kathi Neal, directrice du développement de Siloam Mission, l'espace manque dans leur refuge. « C’est vraiment uniquement parce que c’est un dortoir, explique-t-elle, nous devons donc être conscients de la santé et de la sécurité des autres. Ils peuvent avoir des affections telles que des allergies. »

Caughill est sur la route depuis près de trois ans et, compte tenu des longues pauses qu’il prend pendant les mois d’hiver, il prévoit qu’il lui faudra encore trois ans pour se rendre à Vancouver.