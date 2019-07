Des comportements de cyclistes visés par les policiers à Sherbrooke

Des représentants du Service de police de Sherbrooke (SPS), de la Société protectrice des animaux (SPA) de l’Estrie et de Destination Sherbrooke étaient présents au parc Lucien-Blanchard mardi matin, pour faire de la sensibilisation auprès des usagers du réseau cyclable.

L’objectif n’était pas de donner des constats d’infractions aux usagers en faute, mais bien de les informer et de les sensibiliser à adopter des comportements plus sécuritaires.

L'agent de la division de la sécurité des milieux du SPS, Mario Laliberté, déplore particulièrement le manque de coopération de certains cyclistes, notamment dans les zones zen, qui sont délimitées par une ligne verte, où la vitesse maximale est de 10 km/h plutôt que de 30 km/h comme sur le réseau cyclable régulier.

Les gens ont du mal à respecter ça , signale Mario Laliberté.

Des cyclistes circulent sur la piste cyclable du parc Lucien-Blanchard de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / John Nais

Encadré (source Service de police de Sherbrooke) :

Port du casque obligatoire aux mineurs de moins de 18 ans (montant de l’amende : 30 $)

Limite de vitesse à 30 km/h max (montant de l’amende : 30 $)

Interdiction de circuler sur les trottoirs (montant de l’amende : 80 $)

Interdiction de consommer des boissons alcoolisées (montant de l’amende : 80 $)

Interdiction d’avoir un cellulaire en mains (montant de l’amende : 80 $)

Interdiction de circuler à bicyclette avec son animal en laisse (montant de l’amende : 30 $)

Interdiction d’avoir des écouteurs dans les oreilles (montant de l’amende : 80 $ / 30 $)

Claudette Leclerc, patrouilleuse bénévole à vélo pour Destination Sherbrooke depuis 9 ans, déplore elle aussi un manque de respect de la part de certains usagers, d'où l’importance de la sensibilisation, selon elle.

On va sensibiliser les cyclistes sur le fait qu’ils peuvent avoir des amendes s’ils ne respectent pas les règles. Par contre, nous, en tant que patrouilleurs, nous ne sommes pas outillés pour leur en donner , précise-t-elle.

D’après Ruben Gutierrez, constable spécial pour la SPA, l’organisme reçoit quant à lui beaucoup de plaintes au début du printemps et en été concernant les animaux en liberté dans les parcs de la ville et aussi à propos de matières fécales non ramassées. D'après le règlement municipal de la Ville de Sherbrooke, ces infractions sont punissables d'une amende minimale de 100 $.