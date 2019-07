L'équipe mobile d'intervention sociale maintenant en action en tout temps à Sherbrooke

Maintenant, on va être à temps plein sur la route, sept jours et soirs sur sept, précise l'agente du SPS, Geneviève Duford. On a quatre soirs où on va être présent avec la travailleuse sociale dans l'auto. À ce moment-là, ce sont les patrouilleurs qui sont sur le terrain qui font appel à nous.

Le succès du jumelage entre policiers et travailleurs sociaux avait déjà incité le SPS à graduellement augmenter le nombre de jours de service de l'équipe au cours des trois dernières années. Le nombre de transports à l'hôpital a notamment chuté de moitié chez les personnes ayant reçu les services de l'EMIP en 2017. La présence de cette dernière est dorénavant essentielle, estime Patrick Roy, inspecteur surveillance des milieux au SPS.

Maintenant, n'importe quel appel de police peut être relié à la santé mentale, mentionne-t-il. Par exemple, lors d'un vol qualifié, on peut interpeller un individu et s'apercevoir que c'est un problème de santé mentale.

Ça n'enlève pas le fait qu'on va poursuivre, qu'on va judiciariser, mais il va peut-être y avoir un suivi après en rapport avec l'individu. Nos interventions quotidiennes sont teintées de santé mentale. Patrick Roy, inspecteur surveillance des milieux au SPS

Geneviève Duford admet que son travail a évolué grandement depuis ses débuts dans la police.

Quand je suis rentrée en technique policière, je m'en allais arrêter des voleurs, mais ça fait 11 ans que je suis sur le terrain et en 11 ans, la police a changé. On a énormément d'appels concernant la santé mentale, donc on doit changer nos façons de travailler et nos méthodes d'intervention , dit-elle.

Une adaptation qu'elle a entreprise avec plaisir dès le début de l'ÉMIP en 2016.