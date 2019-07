Un camp pour apprendre à se servir de la technologie

Des ateliers sur les technologies informatiques et la conception 3D ont lieu tout le mois de juillet.

Il s'agit d'un projet pilote qui s'adresse aux 12 à 99 ans.

Concevoir des bâtiments en 3 dimensions, c'est une des activités choisie par les participants.

Nous ce qu'on va vous montrer c'est comment se servir de la technologie pour être capable de créer quelque chose au lieu de juste regarder ce qu'il y a en ligne , explique Justin Scafidi, un des 3 animateurs du groupe.

Un véritable laboratoire

Des dizaines d'ordinateurs et des imprimantes ont été installés au presbytère de St-Bruno-de-Guigues. À l'intérieur comme à l'extérieur, les jeunes expérimentent. Ils sont concentrés, posent des questions et souhaitent apprendre.

C'est vraiment bien de voir que ce ne sont pas tous les jeunes qui sont sur leur Facebook en train de regarder ce qui se passe , avoue Justin Scafidi.

La fabrication de maisons en 3D fait partie des activités. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Iyan Zuazua, passionné par les technologies et le numérique, s'implique aussi dans le projet.

On se concentre surtout sur les dessins 3D. Il y a plein de choses à faire. On était parti sur l'idée de faire un village plutôt médiéval en 3 dimensions et accrocher des éléments plutôt électroniques comme des lumières et des sons , dit-il.

La coopérative Éveil Jér-aya demande une contribution volontaire aux participants. Après sa première journée, Loan Brousseau ressort satisfait de ses apprentissages.

C'est vraiment cool. Il y a pleins d'ordi, des imprimantes 3D et des télés. Ça me donne vraiment le goût de continuer , se réjouit le garçon.

Les animateurs souhaitent aussi enseigner des éléments de programmation, du montage et de l'animation vidéo.