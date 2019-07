La mère de la présumée victime témoigne au procès de l’enseignant Richard Bélanger

Durant son témoignage, la mère de la présumée victime a difficilement retenu ses émotions et a laissé échapper quelques larmes lorsqu’elle a évoqué le moment où son enfant lui a décrit les gestes dont il aurait été victime.

Il est où le signe que je n’ai pas été capable de voir? a-t-elle déclaré.

Elle dit avoir été envahie par une grande colère et s’être sentie trahie par le présumé agresseur qui était considéré comme un membre de la famille.

Du côté de la défense, les échanges ont été difficiles. La mère a demandé à l'avocat de reformuler ses questions à de nombreuses reprises. Elle a exprimé sa désapprobation face à certaines questions de l'avocat de la défense.

Durant les deux jours d'audition, il a souvent abordé la question des suivis psychologiques de la présumée victime pour des problèmes d'anxiété et des crises de panique.

La cour a ensuite entendu le témoignage d'une enseignante, d'une secrétaire et d'une enquêteuse de la Sûreté du Québec. Elles sont venues compléter certaines informations concernant la présumée victime et l’enseignant, Richard Bélanger.

L’événement allégué serait survenu le 7 juin 2018. Quelques jours après cette date, l’enseignant s'est retrouvé en congé de maladie. Il a été arrêté par la Sûreté du Québec à la fin de l'été.

Lundi, au premier jour du procès, la présumée victime a raconté sa version de l'histoire au juge Jules Berthelot.

L'adolescent affirme que l’accusé se serait assis derrière lui et lui aurait flatté la cuisse et l’entrejambe. Il a aussi ajouté que l’homme de 54 ans lui aurait fait des câlins, entre une et cinq fois, pendant l’année.

D’après les informations de Jean-François Deschênes