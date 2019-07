L'univers unique de Philippe Brach au Festival d'été

Cependant, pour le spectacle à la place d’Youville mercredi soir, il y aura un autre ajout de taille : du support visuel. Pour le Festival d’été, j’ai décidé de faire appel à une VJ , a-t-il révélé en entrevue lors de son passage au Festival de la chanson de Tadoussac.

C’est à l’artiste June Barry de Boycott This qu’il a confié la portion vidéo du spectacle. On se lance un peu dans le vide là-dessus, raconte-t-il avec le sourire. Je lui ai envoyé un courriel il y a six jours. Et en raison de la rapidité dont elle devait faire preuve, il lui a donné carte blanche. Parce que j’ai une totale confiance en elle.

J’ai hâte. Je vais essayer de ne pas passer tout le show à regarder l’écran! Mais je suis ben excité de tout ça. Philippe Brach

Ouverture sur la musique

Celui qui s’amuse à jouer avec les styles constate que le public est de plus en plus ouvert à une offre musicale qui mélange les styles et les genres.

Peut-être que ça marche aussi avec des modes de consommation, explique-t-il. On est à une époque où on écoute une toune d’un style et après, sur Spotify, on change à une autre toune, à un style différent.

Philippe Brach trouve que cette ouverture a quelque chose de positif. Ça fait qu’on a la couenne un peu plus dure. On juge un peu moins le style musical en soi ce qui fait qu’on va juger plus le projet. Pour lui, ça permet d'aller dans des zones différentes au cours d'un même spectacle. Le monde embarque!

Le public est invité à embarquer dans l’univers de Philippe Brach mercredi dès 21 h 10 à la place d’Youville.