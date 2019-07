Un nouvel appui pour une future piste cyclable entre Sept-Îles et Mani-Utenam

Le nouveau conseiller de Sept-Îles dans Moisie-Les Plages, Dominic Elsliger-Ouellet, a fait campagne en proposant de prolonger la piste cyclable municipale plus à l'est. Il n'est pas le seul à voir d'un bon œil la concrétisation éventuelle de ce projet. Il peut trouver des alliés dans la communauté innue.

Présentement, la piste cyclable se termine après le viaduc qui enjambe le chemin de fer QNS&L. Or, plusieurs utilisateurs aimeraient que la piste cyclable se rende jusqu'à Mani-Utenam, sept kilomètres plus loin.

Il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes aussi dans la communauté qui font des marathons et qui se cherchent des endroits pour courir , plaide un des principaux partisans de ce projet à Mani-Utenam, le musicien Florent Vollant. Une piste cyclable qui se rendrait à Mani-Utenam, ce serait quelque chose qui aiderait beaucoup , croit-il.

Pour l'instant, la piste cyclable se termine à sept kilomètres de Mani-Utenam. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Pour Sept-Îles comme pour la communauté innue, ce serait un outil de rapprochement, mais aussi de promotion touristique, selon l'agent de développement touristique et économie sociale pour la SDEUMSociété de développement économique Uashat mak Mani-utenam , Serge McKenzie.

Ce serait un projet qui serait porteur en soi. Serge McKenzie, agent de développement touristique et économie sociale pour la SDEUM

C'est un sujet où on sera interpellé à se commettre, à discuter, à échanger avec le conseil municipal. Mais, sur ce plan-là, c'est le politique qui s'occupe de ça , ajoute M. McKenzie.

Serge McKenzie, agent de développement touristique et économie sociale pour la SDEUM Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, compte discuter de ce projet avec son conseil et celui de la communauté innue voisine.

Selon lui, des programmes gouvernementaux pourraient permettre de réduire la facture pour les deux communautés. Je suis convaincu qu'il doit exister un programme ou deux qui pourrait nous aider à boucler tout ça.

Réjean Porlier, maire de Sept-Îles Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

C'est certain qu'on va le regarder [avec le] conseil. C'est un beau projet à faire en partenariat avec la communauté innue. Réjean Porlier, maire de Sept-Îles

Le maire reconnaît que de plus en plus, on voit des gens circuler à vélo, courir, faire de l'activité physique .

On ne peut pas ne pas regarder un projet comme celui-là , conclut-il.

Le conseiller Dominic Elsliger-Ouellet n'a pas répondu à nos demandes d'entrevues.

Avec les informations de François Robert