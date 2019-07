Des mises en chantier en vue en Abitibi-Témiscamingue avec AccèsLogis

Les besoins sont criants en Abitibi notamment avec la pénurie de logements qui touche particulièrement Val-d'Or et Rouyn-Noranda. Il fallait absolument agir rapidement pour débloquer ces logements qui sont pris dans la machine , a souligné Véronique Laflamme, porte-parole du Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU).

Ces modifications qui s'accompagnent d'ajustements avaient été annoncées dans le dernier budget provincial. Le FRAPRU Front d'action populaire en réaménagement urbain se réjouit de voir que la promesse a été tenue et que les seuils ont été ajustés à la hausse, ce qui n'avait pas été fait depuis 2009.

Pour Véronique Laflamme, cette bonification pourrait faciliter la livraison de logements sociaux notamment en régions éloignées comme la Gaspésie et l'Abitibi-Témiscamingue.

On espère que les modifications annoncées à AccèsLogis seront rendues disponibles rapidement aux porteurs de projets coopératifs ou sans but lucratif dans les différentes régions et que les sommes seront débloquées rapidement. On espère que ce sera suffisant pour les régions éloignées comme l'Abitibi et la Gaspésie où les coûts de constructions sont particulièrement dispendieux , spécifie la porte-parole du FRAPRU Front d'action populaire en réaménagement urbain .

L'Abitibi-Témiscamingue est l'une des régions les plus touchées par la crise de logement au Québec avec un taux d’inoccupation de 1,2 % selon une récente étude de l'Institut de recherche et d'informations socio-économiques (IRIS).