Saint-Hilarion se fait voler une affiche tout juste installée

Les quatre affiches ont été installées au centre des rues où les excès de vitesse sont les plus importants. Elles représentent un enfant grandeur nature qui porte le message « Ralentissez pour ma sécurité ».

Or, une de ces affiches, celle de la rue Dufour, a été dérobée dans la nuit de samedi à dimanche.

C'est assez ordinaire. La municipalité a mis des enseignes pour la sécurité des enfants. Il faut s'en rappeler. C'est un acte assez douteux , affirme le maire de Saint-Hilarion, Patrick Lavoie, qui a également lancé un message sur les réseaux sociaux pour tenter de retrouver l'affiche.

Une des affiches installées à Saint-Hilarion Photo : Courtoisie Patrick Lavoie

Le maire ne croit pas au geste accidentel.

Le panneau a été enlevé volontairement. Ce n'est pas cassé. Les ancrages qui sont dans l'asphalte sont encore là. On voit que le panneau a été déboulonné , explique le maire.

Effets bénéfiques

Chaque panneau a coûté environ 500 $ à la municipalité. Depuis leur installation, il semble que les automobilistes ralentissent davantage.

Les résidents sur Facebook nous écrivent qu'ils ont vu un changement. Ça a amélioré la situation. Les gens ralentissent et ça sensibilise les automobilistes , soutient Patrick Lavoie.

Si le panneau dérobé n'est pas retrouvé, la municipalité a tout de même l'intention de le remplacer. Le maire n'exclut pas la possibilité d'en installer quelques autres à l'automne.

Réglementation modifiée

Parallèlement à ça, toujours à l'automne, Saint-Hilarion compte modifier sa réglementation sur les limites de vitesse. La vitesse maximale pourrait passer de 50 à 40 kilomètres à l'heure dans les quartiers résidentiels.

La limite de vitesse des routes collectrices sera aussi revue.