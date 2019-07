La Loi sur la laïcité « crée des inégalités », plaident des groupes en Cour

La Loi sur la laïcité de l'État québécois est inconstitutionnelle et discriminatoire, ont commencé à plaider des groupes de défense des libertés civiles, mardi, devant la Cour supérieure, à Montréal, espérant obtenir sa suspension immédiate.

La Cour entend la requête de deux organismes qui soutiennent que la loi 21 discrimine une partie de la population et qu'elle va ainsi à l'encontre de la cohésion sociale.

Aussitôt adoptée, la loi a été contestée devant les tribunaux par Ichrak Nourel Hak, une étudiante en enseignement qui porte le hijab et qui n'aura donc pas le droit de pratiquer son métier lorsqu'elle obtiendra son diplôme.

Cette contestation de Mme Hak est soutenue par le Conseil national des musulmans canadiens et l'Association canadienne des libertés civiles.

C’est dans une salle d’audience bondée du palais de justice de Montréal que les représentants de ces deux groupes ont écouté les arguments de leurs avocats demandant « un sursis judiciaire immédiat » des articles de la loi qui interdisent aux employés du secteur public de porter des symboles religieux au travail ou qui obligent les gens à donner ou à recevoir des services publics à visage découvert.

L'avocate Catherine McKenzie, qui représente les organismes, a fait valoir que la Loi sur la laïcité de l'État est inconstitutionnelle. Elle a soutenu que le Québec essayait de légiférer sur la relation entre l'État et la religion, alors qu'il s'agirait selon elle d'un « champ de compétence exclusive » du gouvernement fédéral.

Les organismes à l’origine de la contestation rejettent notamment toute idée de consensus autour de cette loi.

La validation de certaines lois n’en fait pas la légitimité , a souligné la présidente du Conseil national des musulmans canadiens Bochra Manaï. Ce qu'il est important de considérer, c’est comment les lois nous permettent de continuer à avoir une cohésion sociale et à vivre ensemble.

Est-ce que cette loi est en train de créer des inégalités et de faire en sorte qu’il y a des citoyens qui ne ressentent plus l’envie de vivre? Oui, et je pense que c’est très regrettable. Bochra Manaï, présidente du Conseil national des musulmans canadiens

L'argument de la « clause dérogatoire »

La procureure générale du Québec doit faire entendre ses arguments mardi après-midi.

Pour ce faire, une armée d’avocats a été dépêchée par le gouvernement québécois pour défendre la loi 21. Ils doivent tenter de démontrer que cette loi est constitutionnelle, des clauses de dérogation ayant été utilisées pour ne pas violer de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne.

C’est ainsi que le gouvernement Legault compte se prémunir contre les poursuites fondées sur ces chartes.

Or, Me McKenzie a plaidé mardi que la disposition de dérogation n'empêchait pas les tribunaux de se pencher sur des questions plus vastes qui touchent le partage des pouvoirs dans la fédération, prévu dans la Constitution.

Les plaidoiries devraient se poursuivre tout au long de la journée de mardi.

Adoptée en juin à l'Assemblée nationale, la loi 21 interdit aux employés de l'État en position d'autorité coercitive, comme les juges, les policiers et les gardiens de prison, de porter des signes religieux dans l'exercice de leurs fonctions. Cette interdiction s'étend aussi aux enseignants du réseau public.