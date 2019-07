Le Camping Belley veut en finir avec les déchets laissés sur sa plage

Au cours du mois prochain, les utilisateurs seront invités à disposer de leurs déchets en métal et en plastique dans des bacs prévus à cette fin.

Les propriétaires du camping ont diffusé une vidéo sur Facebook, devenue presque virale, dans laquelle on peut voir les berges du lac jonchées de débris de toutes sortes, particulièrement des canettes de bière et des bouteilles de plastique.

Ils demandent aux usagers de faire preuve de civisme et de poser de petits gestes simples qui permettront de maintenir le site propre.

Des patrouilleurs ont été embauchés pour l’été. Ils auront pour mandat d’aborder les visiteurs de la plage et de les sensibiliser à l’importance de nettoyer avant de quitter les lieux. Des supports contenant des cendriers portatifs seront bientôt installés pour éviter que les gens enfouissent leurs mégots de cigarette dans le sable.

La responsable du camping, Candide Larouche, croit qu’il était temps d’agir. Elle espère que les amateurs de baignade deviendront de véritables ambassadeurs de la propreté.

Ici, on a tout près de trois kilomètres de plage. On tient à ce que notre environnement reste toujours propre, propre, propre. On travaille fort là-dessus.

Candide Larouche, responsable du Camping Belley