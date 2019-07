Un ancien joueur du Canadien devient entraîneur des Mooseheads d'Halifax

L'arrivée de Jean-Jacques Daigneault derrière le banc des Mooseheads fait suite au départ d'Éric Veilleux, qui a quitté Halifax en juin dernier après une seule saison.

Je suis très choyé, heureux et excité que [le directeur général] Cam [Russel] et [le propriétaire] Bobby [Smith] m'aient choisi comme entraîneur-chef de cette franchise , partage-t-il.

Originaire du Québec, Daigneault a eu une longue carrière dans le monde du hockey : il a accumulé plus de 17 années d'expérience dans la LNH, et ce, pour 10 équipes différentes. Il a disputé 899 matchs et a obtenu 250 points, dont 53 buts.

Jean-Jacques Daigneault devient le nouvel entraîneur des Mooseheads de Halifax. Photo : Radio-Canada

L'homme de 53 ans a passé six saisons avec le Canadien comme entraîneur adjoint, soit de 2012 à 2018. Il a occupé ce même poste avec le Rampage de San Antonio, le club-école des Blues de St. Louis, lors de la dernière campagne.

Le Québécois a été le 10e choix au repêchage 1984 par les Canucks de Vancouver, après une carrière réussie chez les Voisins de Laval et les Chevaliers de Longueuil.

Il a été ajouté cette année au Temple de la renommée de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Ça m’a frappé lors de la soirée d’initiation et ça m’a ramené environ 25 ans en arrière et m’a fait penser que c’était quelque chose de chouette de revenir où tout a commencé, travailler, et peut-être redonner à la Ligue de hockey junior majeur du Québec , dit Daigneault.

Le propriétaire des Mooseheads dit pour sa part être très content de cette nouvelle acquisition pour son équipe.

Je suis très excité de cette embauche. Jean-Jacques était un défenseur de choix dans notre ligue et dans la LNH, ce qui sera une valeur sans équivoque pour le développement de nos joueurs , affirme Bobby Smith.

Il pense que l'expérience de l'ancien hockeyeur dans la Ligue américaine et la Ligue nationale apportera une grande richesse aux joueurs, qui sont déjà très heureux de cette nouvelle.

Les Mooseheads amorceront leur camp d'entraînement à la mi-août. Le calendrier préparatoire commencera le 18 août contre les Screaming Eagles du Cap-Breton.