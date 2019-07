Baleines noires : l’opération de sauvetage est lancée

L’équipe est arrivée à Shippagan, dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, lundi soir. Elle devait partir en mer mardi matin, mais a dû rester à terre pour une bonne partie de la journée. Elle a finalement pu profiter d'une fenêtre plus calme en après-midi. Pendant ce temps, le ministère des Pêches et des Océans tente de localiser les mammifères marins qui se sont déplacés depuis leur dernière observation.

L’équipe compte aussi retourner en mer mercredi, alors que les conditions météorologiques s’annoncent prometteuses. Dans tous les cas, elle compte passer la semaine à Shippagan.

Bien qu’elle ait été coincée à terre quelques heures, l’équipe n'a pas perdu son temps. Elle en a profité pour former trois pêcheurs acadiens qui pourront un jour participer aux missions de sauvetage. Il y a des pêcheurs ici à Shippagan qui sont inquiets pour les baleines et nous en formons trois. Ils viendront avec nous en mer cette semaine , explique le directeur de l'équipe de sauvetage, Mackie Greene.

Mackie Greene est le directeur de l'Équipe de sauvetage des baleines noires de Campobello. Photo : Radio-Canada

Une opération dangereuse

Mackie Greene rappelle que les conditions météorologiques ne représentent pas le seul défi pour lui et son équipe. S'approcher d'une baleine noire en détresse est une mission périlleuse. Ça peut être très dangereux. Ces baleines peuvent peser jusqu’à 60 tonnes et elles sont en situation de stress et nous sommes dans un petit bateau.

Pour garder ses distances, l'équipe utilise de long bâtons avec un crochet qui lui permet d'agripper la corde et, éventuellement, de la couper.

Avec les informations d'Alix Villeneuve