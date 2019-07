Fermeture d'une résidence pour toxicomanes de Lévis pour défaut de paiement

Une résidence privée de Lévis qui vient en aide aux toxicomanes ferme ses portes de façon précipitée. Les propriétaires de l'immeuble affirment que la directrice de l'organisme l'Appart ne leur a pas payé de loyer depuis un an et demi.

La directrice de L'Appart, Véronik Giroux, devrait 625 000 $ en loyers impayés. L'organisme loue les 20 logements de l'immeuble du boulevard Guillaume-Couture depuis près de trois ans.

C'était notre retraite. On ne met pas un bloc de 4 millions là pour se faire vider les poches après. On déboursait 21 000 $ par mois en paiements, mais elle, c'était 27 000 $ par mois qu'elle avait à payer. Elle faisait toutes sortes de promesses qu'elle n'a pas tenues , affirme un des propriétaires, Yvon Dostie.

Usagers relogés

Les 15 usagers de l'immeuble ont su vendredi que l'organisme fermait ses portes. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS) a réussi à reloger 11 personnes pour l'instant.

L'Appart recevait des fonds publics, dont une subvention de 50 $ par jour versée par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale pour chaque locataire aidé par l'organisme.

Le CISSS mentionne également que le ministère de la Santé aurait versé 70 000 $ à l'Appart.

D'autres déboires dans le passé

Ce n'est pas la première fois que Véronik Giroux agit de la sorte. Une autre résidence d'aide aux toxicomanes qu'elle dirigeait a déjà mis fin à ses activités à Shefford pour défaut de paiement.

Le CISSS de Chaudière-Appalaches, qui a octroyé la certification pour la résidence de Lévis, n'était pas au courant de ses déboires financiers passés.

Pendant la première année, on s'assure de faire des visites. À la fin de l'année, il y a une certification qui est délivrée sous l'angle de la qualité et de la sécurité des services. L'Appart répondait à ces critères. C'est la raison pour laquelle on a émis cette certification , explique le directeur du programme santé mentale et dépendance au CISSS, Michel Laroche.

Ce n'est pas drôle que le gouvernement continue de donner des permis à ce monde-là. Je trouve ça terrible. Un voleur va voler 200 $ dans un dépanneur et va être plus puni que ça. J'espère qu'elle va faire de la prison. C'est de la fraude , estime pour sa part Yvon Dostie.

Les copropriétaires ont mis son immeuble en vente pour tenter de récupérer une partie des sommes perdues. Yvon Dostie songe également à poursuivre Véronik Giroux.