Deux Autochtones intentent une poursuite pour de récentes stérilisations forcées

Deux femmes autochtones alléguant avoir été stérilisées contre leur volonté intentent une poursuite au Manitoba contre le gouvernement fédéral, la province et cinq organismes de santé parmi lesquels se trouvent l’Hôpital Saint-Boniface, l’Office régional de la santé de Winnipeg, le Collège des médecins, l’Ordre des infirmiers et infirmières du Manitoba ainsi que deux personnes non identifiées.

Cette poursuite s’inscrit dans une demande de recours collectif impliquant des cas au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, en Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest.

Les deux femmes disent souffrir d’anxiété et soutiennent avoir subi un traumatisme psychologique à la suite d'interventions, dont l’une s’est produite l’an dernier, selon les documents déposés devant la Cour du Banc de la Reine du Manitoba.

D'après les documents juridiques, le cas le plus récent est survenu en 2018 dans un hôpital de Winnipeg, quand la femme a accouché de son deuxième enfant.

L’autre cas s’est produit en 1985 dans un hôpital de Brandon, à la suite du quatrième accouchement de la mère, selon les documents.

La firme Semaganis Worme Lombard, qui gère la demande de recours collectif, demande à la cour un interdit de publication concernant l’identité des deux femmes. Cette demande doit être entendue par un juge vendredi.

Nous admirons le courage de ces deux femmes, parce que ce n’est pas facile pour elles de témoigner de ce qui leur est arrivé , affirme leur avocate, Alisa Lombard.

L'avocate Alisa Lombard a représenté de nombreuses femmes se disant victimes de stérilisation forcée au Canada. Photo : CBC

Tout cela est fait pour le bénéfice des générations futures, pour protéger des femmes qui méritent d’être protégées d’une façon que des gens ont peut-être tenue pour acquise dans le passé , dit-elle.

Des séquelles durables

Si les documents ne fournissent pas de détails sur les stérilisations alléguées, les documents en appui à la demande d’interdit de publication mentionnent les effets à long terme qu’elles ont eu sur les femmes.

Dans le cas qui se serait produit en 1985, selon les documents juridiques, la femme dit qu’elle ressent toujours une détresse mentale et psychologique, qu’elle n’a plus confiance aux médecins et aux infirmières, qu’elle a perdu la foi et qu'elle a subi des changements dans son cycle menstruel ainsi qu’une détérioration de ses relations à long terme.

Dans le cas le plus récent, la femme allègue souffrir de symptômes comprenant de l’anxiété, un débalancement hormonal et des sautes d’humeur. Elle dit aussi faire difficilement confiance aux autres et avoir subi une perte de son identité en tant que femme.

Semaganis Worme Lombard a représenté plus de 100 femmes autochtones disant avoir subi des stérilisations forcées dans des hôpitaux. Ces cas s’échelonnent sur une période de 30 ans, le plus récent datant de décembre 2018, indique Alisa Lombard.

Des stérilisations forcées ailleurs au pays

En plus des cas manitobains, des poursuites déposées en Saskatchewan et en Alberta font aussi des demandes de recours collectif au nom de femmes ayant des demandes de règlement similaires.

Selon le récent rapport de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFADDA), les stérilisations forcées sont l’un des nombreux exemples justifiant qu’on puisse qualifier de génocide les gestes commis contre les peuples autochtones du Canada.

Dans un rapport datant de l’an dernier, le Comité contre la torture de l’Organisation des Nations unies recommandait au gouvernement fédéral d’enquêter sur les allégations de stérilisation forcée. On y suggérait aussi de rendre cette pratique illégale. Ottawa a répliqué en disant que le Code criminel permettait déjà de prendre en compte de telles allégations.

Le comité recommandait également de punir ceux qui pratiquent des stérilisations forcées et de dédommager les victimes.

Il s’agit de femmes en âge de procréer qui sont devenues stériles de façon involontaire, en 2018 , mentionne Alisa Lombard.

Si nous attendons que ces systèmes comprennent et respectent les façons de faire des Premières Nations, on va attendre longtemps, ajoute-t-elle. Et on ne parle pas que de sécurité culturelle ici, on parle de sécurité tout court.

Avec des informations de Bryce Hoye