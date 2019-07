Unplanned, un film pro-vie qui raconte « une histoire fidèle », dit son réalisateur

Unplanned, que l’on pourrait librement traduire par « Non-planifié », c'est le titre d'un film américain contre l'avortement qui suscite la controverse au pays à quelques jours de sa projection en salle. Basé sur une histoire vraie, ce film écrit, réalisé et produit par des groupes chrétiens dépeint l'avortement comme une intervention dangereuse et risquée, ce que dénoncent plusieurs experts et organismes pro-choix.