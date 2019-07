Une ligne d'appel quand « Ça goûte la mine »

Une publication sur la page Facebook du Comité Arrêt des Rejets et Émissions Toxiques (ARET) de Rouyn-Noranda qui fournissait le numéro de la ligne de signalements de la Fonderie Horne a suscité de vives réactions.

Mireille Vincelette, porte-parole et membre du Comité ARET, avait publié le numéro pour informer les citoyens qu'il pouvaient eux-mêmes contacter la fonderie quand l'air goûte ou sent le souffre. Cependant, elle ne s'attendait pas à un taux de réponse aussi intense.

J'ai été vraiment surprise parce que ce n'était pas nécessairement l'effet escompté, c'était pour répondre à la demande de tous les gens qui me disaient "Plutôt que de chialer il faut agir, porter plainte" , dit-elle.

Le service de signalements existe depuis les années 80, selon Marie-Maude Turcotte, conseillère en communication et relations avec la communauté à la Fonderie Horne. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Peu connue

La ligne téléphonique de signalements existe pourtant depuis longtemps. Ce service est disponible depuis les années 80, selon Marie-Maude Turcotte, conseillère en communication et relations avec la communauté à la Fonderie Horne.

Mireille Vincelette souligne toutefois qu'il peut être difficile de joindre une personne pour effectuer un signalement environnemental à la fonderie. Elle a appelé la ligne de signalement au mois de mai. Selon elle, l'air goûtait la mine depuis quelques jours.

Moi, j'ai laissé sonner 40 coups avant d'avoir une réponse, donc si on n'est pas très patient, effectivement, on n'apprécie pas vraiment le service , observe-t-elle.

D'autres personnes lui ont aussi exprimé leur mécontentement à la suite de leur appel à la ligne de signalements.

Ceux qui l'avaient utilisée dans le passé étaient très peu satisfaits , constate-t-elle.

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, la fonderie a précisé qu'une équipe investigue la nature des plaintes lorsque les citoyens appellent la ligne de signalement.

Tous les appels sont reçus par un agent de sûreté au poste de garde et les signalements sont enregistrés dans notre système de gestion interne. Les intervenants en environnement vont aussitôt recevoir un courriel d'alerte. En fonction de la nature du signalement, une équipe spécialisée se charge de faire l'enquête. Nous faisons par la suite un suivi avec le citoyen, s'il le désire , a écrit Marie-Maude Turcotte, conseillère en communication et relations avec la communauté à la Fonderie Horne.

Quelques jours après avoir contacté la ligne de signalements, un employé de la fonderie a rappelé Mireille Vincelette pour l'informer qu'une enquête avait été effectuée.

Ils m'ont dit que ça avait été une période plus difficile à cause de la météo et ils m'ont encouragée surtout à rappeler si j'observais encore ceci , raconte-t-elle.

Des alternatives

Les citoyens peuvent également déposer une plainte à caractère environnemental auprès du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Sophie Gauthier, conseillère en communications au ministère, indique qu'un total de 28 plaintes concernant les activités de la fonderie ont été reçues dans les cinq dernières années.

Mireille Vincelette a d'ailleurs rempli un formulaire au sujet du goût de soufre dans l'air et a reçu une réponse la journée même lui disant qu'on avait ouvert un dossier concernant sa plainte.

Sophie Gauthier précise que lorsque le Ministère reçoit une plainte relativement aux émissions de la Fonderie Horne, il vérifie la conformité des résultats des émissions atmosphériques obtenus à l'aide des appareils de mesures en place. Le Ministère contacte également la Fonderie Horne pour savoir s'il y a eu une problématique opérationnelle, et ce, qu'il y ait dépassement de la norme ou non. Si un manquement est constaté, un avis de non-conformité est transmis à la fonderie et un plan des mesures correctives est demandé, tel que le prévoit la Directive sur le traitement des manquements à la législation environnementale .

Marie-Maude Turcotte a spécifié à Radio-Canada que la Fonderie Horne offre des coupons de lavage de voiture à ses employés quand les retombées de poussière émises par la fonderie tachent leur véhicule. Les citoyens peuvent aussi obtenir ces coupons de lavage en se présentant à la barrière principale de la fonderie.