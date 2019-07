36 M$ pour la construction ou l’agrandissement d’écoles dans la Capitale-Nationale

Quatre projets de construction ou d'agrandissement d'écoles de la Capitale-Nationale iront de l'avant grâce à des investissements d'un peu plus de 36 M$, a annoncé le gouvernement caquiste mardi matin.

La Commission scolaire de la Capitale reçoit la plus large part du gâteau pour ses différents projets, qui pourront débuter cet été.

Près de 16 M$ serviront à agrandir l'École secondaire Cardinal-Roy et à réaménager l'amphithéâtre du Centre de formation professionnelle Wilbrod-Bherer, qui sera annexé à l’École Cardinal-Roy.

Un peu plus de 15 M$ seront également consacrés à l’agrandissement de l'École secondaire Joseph-François-Perrault.

Puis, la Commission scolaire de la Capitale pourra ajouter cinq classes à son projet de construction d’une école primaire de type lab-école.

Construction d’une école secondaire à Charlesbourg

La Commission scolaire des Premières-Seigneuries obtient pour sa part 2 M$ pour l’élaboration du dossier d’opportunité pour la construction d'une école secondaire à Charlesbourg.

La ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, souligne l’importance d’investir en éducation.

« Une école, c’est plus qu’une simple bâtisse, c’est un milieu de vie. Nous sommes persuadés que la qualité des établissements que nos enfants fréquentent a une incidence sur leur développement, leur estime de soi, leur réussite et leur bonheur. Nos jeunes devraient avoir le goût de se rendre à l’école à chaque jour, qu’ils s’y sentent bien et qu’ils réussissent à la hauteur de leurs capacités », affirme-t-elle.

Au total, le gouvernement a annoncé mardi 128 nouveaux projets d’agrandissement et de construction d’écoles à travers le Québec dans le cadre de la mesure Ajout d’espace qui vise les projets de construction, d’agrandissement et de réaménagement d’écoles ainsi que l’acquisition de bâtiments par les commissions scolaires.

