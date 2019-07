Réjean Hébert officialise son intention de se présenter pour les libéraux fédéraux

Il en a fait l'annonce officielle dans un restaurant du Vieux-Longueuil, sur la Rive-Sud de Montréal.

M. Hébert briguera l'investiture de la circonscription fédérale de Longueuil-Saint-Hubert. Un autre candidat potentiel pour le PLC est déjà à pied d'oeuvre dans cette circonscription; il s'agit d'Éric Beaulieu, actuellement conseiller municipal de la Ville de Longueuil.

Le candidat libéral victorieux devra affronter le député sortant, le néo-démocrate Pierre Nantel.

Député péquiste de 2012 à 2014, Réjean Hébert avait été ministre de la Santé sous la première ministre Pauline Marois. Il avait été défait à l'élection de 2014, lorsqu'il était candidat dans la circonscription provinciale de Saint-François, en Estrie.

Dans une entrevue accordée au début du mois de juin, Réjean Hébert avait expliqué qu'à son avis, le projet d'indépendance du Québec n'était plus d'actualité. « La souveraineté à ce moment-ci n’est pas à l’ordre du jour. Ce n’est pas un débat social actuel et, en attendant, il faut faire vivre ce pays, le Canada. Il faut le faire évoluer », avait-il expliqué.

Le premier ministre Justin Trudeau a proposé à M. Hébert de joindre les rangs du PLC au printemps dernier.

Selon Réjean Hébert, le PLC est « une formation progressiste », une « machine forte » et une « organisation sérieuse ». L'aspirant candidat croit que les libéraux ont de bonnes chances de continuer à gouverner à Ottawa.

Priorité : les personnes âgées

Le médecin est actuellement doyen de l'École de Santé publique de l'Université de Montréal. Spécialisé en gériatrie et chercheur, M. Hébert s'est illustré dans le domaine du vieillissement et de l'organisation de la santé.

En 2013, alors ministre de la Santé au sein du gouvernement Marois, Réjean Hébert avait déposé le livre blanc sur l'assurance autonomie, visant à maintenir les aînés à domicile. En vertu de cette assurance, les services prodigués aux personnes âgées et aux handicapés auraient été gérés par le gouvernement.

Toutefois, en 2014, la défaite du PQ et celle de M. Hébert dans sa circonscription avaient empêché la concrétisation de ce projet.

Les soins à domicile ont beau être de juridiction provinciale, M. Hébert pense néanmoins que le fédéral a « un rôle à jouer » pour améliorer le système de santé canadien.

« C’est une préoccupation de toutes les provinces et je pense qu’on peut s’asseoir autour d’une table et convenir de la façon la plus efficace de rendre des services à la population canadienne », selon le médecin gériatre.