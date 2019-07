Un retour au FEQ pour July Talk

On a tellement eu de fun quand on a ouvert pour Red Hot Chili Peppers. C’était une expérience surréaliste, raconte Peter Dreimanis. Et la scène était tellement immense, ça peut prendre trente secondes traverser cette scène d’un bord à l’autre.

Une expérience que la formation torontoise n’est pas près d’oublier. Juste faire face aux plaines d’Abraham, croiser les membres de Red Hot Chili Peppers en arrière-scène et jouer devant 80 000 personnes. J’avais beaucoup d’adrénaline , se rappelle le chanteur.

La dernière année nous a permis de prendre le temps de savoir ce qu’on voulait faire comme musique. Peter Dreimanis

July Talk donne peu de concerts cette année. Une pause bien méritée après une longue tournée. De 2011 à 2018, on a été sur la route. La tournée, ça peut devenir routinier , de souligne le chanteur. Il ajoute que cette pause a permis de mieux définir de quelle façon le groupe voulait joueur ensemble.

Cette pause a donné lieu à l’enregistrement d’un troisième album. On va jouer des nouvelles pièces au festival. Aussi des pièces de notre tout premier disque July Talk qu’on aime particulièrement , affirme-t-il.

Le groupe promet un spectacle à leur image : rock et énergique. Je crois qu’on donne un spectacle qui confronte. On interagit ensemble [Leah et lui] et on aime confronter et communiquer à travers la musique et l’émotion, indique Peter Dreimanis. On brise le mur entre la foule et nous.

July Talk, c'est mardi soir à 20 h à la place George-V