L'Ontario atteindrait-il l'équilibre budgétaire promis en cas de récession?

L'objectif de cette démarche est d'informer les députés ontariens, explique Peter Weltman, directeur de la responsabilité financière de l'Ontario.

Nous espérons la même réaction à tous nos rapports : que les députés posent des questions et que cela informe un débat de manière articulée , dit-il.

Dans un autre récent rapport, publié en mai, le BRF soulève la probabilité d'un relâchement économique en raison de risques intérieurs, dont l'endettement élevé des ménages ontariens, et étrangers, notamment le conflit entre la Chine et les États-Unis.

On n'a pas réussi à éliminer les récessions, et la dernière remonte à 2008. Puisque nous sommes dans une longue période de croissance économique, c'est probable qu'il y ait une récession plus tôt que tard.

Peter Weltman, directeur de la responsabilité financière de l'Ontario