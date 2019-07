Le projet Eagle Spirit : les promoteurs veulent des clarifications

Le corridor de quatre pipelines, qui s'étendraient de Fort McMurray en Alberta à Prince-Rupert en Colombie-Britannique, transporterait environ quatre millions de barils de pétrole brut et plus de 283 millions de mètres cubes de gaz naturel chaque jour.

Le président d'Eagle Spirit Energy, Calvin Helin, a déclaré qu'il s'agit d'un projet énorme, six fois plus grand que l'expansion du pipeline Trans Mountain, et le seul projet du genre mené par des Premières Nations.

Ce projet est appuyé par 35 Premières Nations et il y en aura d'autres. La communauté métisse se joindra aussi à nous. , a-t-il affirmé en précisant que depuis hier, le capital initial pour aller de l'avant avec le processus de demande à été sécurisé.

L'adoption des projets de loi C-69 et C-48 pourrait toutefois faire obstacle au projet.

Le projet de loi C-69 resserrerait les évaluations environnementales tandis que le C-48 veut restreindre la portée du transport du pétrole brut le long de la côte nord de la Colombie-Britannique.

C'est le bon moment pour parler de nouvelles propositions de pipelines Warren Mabee, directeur du Queen's Institute for Energy

Selon le directeur du Queen's Institute for Energy, Warren Mabee, le fait que le projet soit dirigé par des Autochtones l'aidera probablement à franchir plus facilement le processus d'approbation.

Le projet de loi C-48 serait donc la barrière la plus inquiétante pour que le projet se réalise. « S'ils n'ont pas accès aux pétroliers, ce projet n'ira nulle part », a-t-il souligné.

Le groupe des 35 Premières Nations cherche à obtenir une exemption au projet de loi C-48. Si jamais ça n'était pas possible, Eagle Spirit Energy prévoit utiliser un port en Alaska.

L'Office national de l'énergie a indiqué quant à elle que les rencontres précédant une demande sont une occasion de recevoir plus d'informations sur le processus et que le calendrier du projet n'était pas encore connu.