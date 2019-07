Transcona : un quartier relativement sûr aux résidents inquiets

Plus de 50 résidents du quartier Transcona, à Winnipeg, se sont rassemblés lundi soir à l’invitation du conseiller municipal Shawn Nason pour discuter de la crise de la méthamphétamine, de prévention du crime et de l’importance de rapporter les crimes dont ils sont victimes.

Les citoyens présents ont fait part de leur frustration, et parfois de leur colère, lors de la rencontre publique qui se déroulait au centre communautaire Park City West.

Jeanette Lodge croit que la criminalité a augmenté dans le secteur ouest de Transcona où elle habite. En dépit de ce qu’elle a entendu lundi soir, elle ne croit pas que la police prend la situation suffisamment au sérieux.

Jeanette Lodge estime qu'il n'y a pas assez de patrouilles policières dans son quartier. Photo : Radio-Canada / Laïssa Pamou

La voiture de ma fille a été cambriolée, raconte-t-elle. Je suis allée moi-même cogner aux portes pour alerter les gens au sujet du vol, et j’ai fini par retrouver tout ce qui avait disparu. J’ai vu mes voisins se faire agresser. Des gens ont tenté de voler ma tondeuse. J’ai vu des gens voler des coussins pour dormir dans le parc parce qu’ils sont accros à la meth. Et je n’ai pas vu de voiture patrouiller le quartier depuis deux ans.

J’aimerais voir plus de patrouilles à pied dans le quartier, plutôt que de voir l’hélicoptère de la police dans le ciel tous les soirs. Jeanette Lodge, résidente de Transcona

Les statistiques récentes indiquent que si la criminalité est à la hausse dans Transcona, la situation est beaucoup plus stable que dans d’autres quartiers de la ville.

Il y a une petite augmentation, plus faible que ce qu’on peut voir ailleurs , confirme l’inspectrice Chody Sutherland, commandante divisionnaire pour la patrouille générale du district 14 de la police de Winnipeg, qui couvre les quartiers de Transcona, Saint-Boniface et Saint-Vital.

Crimes dans Transcona Crimes contre la propriété en mars 2019 : hausse de 16 % comparé à mars 2018

Crimes violents en mars 2019 : hausse de 5 % comparé à mars 2018

Selon Chody Sutherland, la hausse est due en partie à l’augmentation de la criminalité, mais aussi au fait qu’il est maintenant possible de rapporter les incidents en ligne.

Dans l’ensemble de Winnipeg, les crimes contre la propriété ont augmenté de 25 % en mars 2019, comparé à mars 2018, et les crimes violents ont augmenté de moins de 1 %.

Crimes contre la propriété en mars 2019 Saint-Boniface : + 58 %

Assiniboia South : + 72,5 %

Tout Winnipeg : + 25 %

Le conseiller Shawn Nason, qui a organisé la rencontre pour permettre aux résidents de s’informer, dit que déjà, l’an dernier, au moment de la campagne électorale, les effractions étaient une préoccupation des résidents.

Transcona est encore un quartier relativement sûr, dit-il, où on voit surtout des entrées par effraction, des choses volées sur les terrains des gens, des vols de vélo .

Cette rencontre est une occasion de parler de sécurité et de comprendre que nous pouvons jouer un rôle. Shawn Nason, conseiller municipal pour Transcona

Il espère que des résidents voudront former des groupes de patrouille et de surveillance de quartier ainsi que bénéficier du programme Communities on Patrol de la Société d’assurance publique du Manitoba.

Les policiers ont quant à eux réitéré l’importance de rapporter tous les incidents à la police, pour aider les autorités à mieux répartir leurs ressources.

Le constable Daniel Leveille explique que la toxicomanie et la méthamphétamine en cristaux expliquent de nombreux vols se produisant dans le quartier de Transcona. Photo : Radio-Canada

Le constable Daniel Leveille, qui a fait une présentation sur la méthamphétamine en cristaux, rappelle que les toxicomanes commettent des crimes pour payer leur drogue et qu’il n’existe pas de solution facile pour contrer le phénomène.

Je comprends la frustration des gens, dit-il. Comme policiers, nous faisons notre possible avec nos ressources pour répondre le plus vite possible et aider les victimes de crime, mais c’est vrai que des fois des victimes attendent trop longtemps.

Avec des informations de Laïssa Pamou et Laura Glowaski