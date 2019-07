L'essence plus chère à Val-d'Or qu'à Rouyn-Noranda

Depuis quelques jours, l'essence se vend plus cher à Val-d'Or qu'à Rouyn-Noranda. Lundi matin, le prix à la pompe était autour de trois cents plus élevé à Val-d'Or. La situation a soulevé des questions sur les réseaux sociaux, mais les réponses ne sont pas évidentes.

En ce début de semaine de juillet, un litre d'essence ordinaire coûte autour de 1,26 $ le litre à Rouyn-Noranda. À Val-d'Or, la majorité des stations-service affichait leur litre à 1,29 $.

Les détaillants eux-mêmes ont du mal à expliquer la situation, surtout du côté de Val-d'Or.

Personne ne veut parler publiquement, mais un détaillant affirme qu'à 1,29 $ le litre, il reçoit, cette semaine, à peine entre cinq et six cents de profit.

À trois cents de moins à Rouyn-Noranda, les profits seraient donc dérisoires, selon lui.

Franchement, la marge de détail, elle est mince ces jours-ci Pierre-Olivier Fortin, porte-parole de CAA Québec

Plus de compétition?

Le prix de transport de l'essence ou le taux des taxes ne peuvent pas non plus expliquer l'écart selon le porte-parole de CAA Québec, Pierre-Olivier Fortin. «Lorsqu'on essaie d'expliquer les variations de prix entre Rouyn-Noranda et Val-d'Or, sur papier, c'est difficile, selon les données qui nous parviennent de la Régie de l'énergie. C'est donc assurément une question de marché» indique-t-il.

Depuis mercredi dernier, la station Beauséjour Shell 117 a ouvert ses portes après plusieurs mois de fermeture pour reconstruction. Quelques jours avant sa réouverture, les prix auraient commencé à chuter, a remarqué un détaillant.

«Ils ne nous diront pas leur stratégie. C'est un libre marché, donc chaque bannière, chaque station-service, peut faire un peu ce qu'elle veut», souligne au passage Pierre-Olivier Fortin.

La situation est donc plutôt favorable pour les consommateurs, croit le porte-parole de CAA Québec, car en faisant le plein maintenant, les automobilistes donnent moins d'argent aux stations-service.