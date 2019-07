La Nouvelle-Écosse avait déjà annoncé des changements en septembre dernier quant au genre sur le certificat de naissance, mais un porte-parole du gouvernement assure que l’annonce de mardi va plus loin.

Les changements incluent d’autres papiers d’identité issus par le gouvernement, dont le permis de conduire. Les Néo-Écossais pourront choisir le « X » ou refuser de préciser un genre.

En septembre 2018, le gouvernement avait notamment annoncé l’abolition des frais de 24,95 $ exigés pour changer le sexe sur un certificat de naissance et la nécessité d’une déclaration d’un professionnel de la santé pour toute personne de 16 ans et plus désirant changer de sexe sur leur certificat de naissance.