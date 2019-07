Hausse de la population de moustiques à Regina

« Ça fait déjà un certain temps qu'on dit aux gens de se préparer, que les moustiques vont bientôt arriver, et effectivement, ils sont arrivés en fin de semaine », s'exclame le responsable de la gestion forestière, des pesticides et de l'horticulture de Regina, Russell Eirich.

Vendredi, Regina affichait toujours des chiffres bien en deçà de la moyenne avec environ cinq moustiques par piège. La moyenne historique étant de 39.

Cependant, dimanche, 106 moustiques ont été capturés en une seule nuit, alors qu'habituellement la Ville en trouve environ 70 sur une période de quatre jours.

Russell Eirich, le responsable de la gestion forestière, des pesticides et de l'horticulture de la Ville de Regina. Photo : CBC News

Selon Russell Eirich, c’est la combinaison de temps chaud et de pluie depuis le 19 juin qui a créé des conditions idéales pour la reproduction de moustiques.

À lire aussi : Des moustiques porteurs de maladies à Regina

Au cours de cette période, Environnement Canada a enregistré 88 millilitres de pluie à Regina.

La Ville de Regina encourage les habitants à faire leur part dans la lutte contre les moustiques en leur conseillant d’évacuer toute eau stagnante qu’ils ont sur leur propriété. Photo : Kristopha Hohn, Flickr

Russell Eirich mentionne que la Ville fait tout en son pouvoir pour lutter contre ces insectes, utilisant 10 000 livres d’un agent bactérien spécial appelé VectoBac.

« Cette quantité de produits traite environ 575 terrains de football de la Ligue canadienne de football. C’est la quantité d’eau stagnante que nous avons traitée au cours des trois dernières semaines », précise-t-il.

Le produit VectoBac tue les larves de moustiques dans les étangs, les marécages, les fossés ainsi que les flaques d’eau, mais selon le responsable, les citoyens ont également un rôle à jouer en drainant l'eau stagnante de leur propriété puisqu’« un seul seau d’eau dans une cour arrière peut permettre de faire éclore jusqu’à 1000 moustiques ».

Russell Eirich conseille à ceux qui veulent éviter d’être piqués le plus possible de porter des vêtements amples et clairs. Il est également conseillé d’éviter les périodes de pointe pour les moustiques, soit une trentaine de minutes avant et après le coucher du soleil.

Quant aux résidents de Saskatoon, ils ne font pas face au même problème, bien au contraire. Du 30 juin au 6 juillet, moins d’un moustique (0,88) a été enregistré dans les pièges. La moyenne décennale étant de 39,93.