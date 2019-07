Chaleur intense dans le Nord de l’Ontario

Plusieurs communautés ressentiront aujourd’hui des températures avec des valeurs d’humidex pouvant atteindre de 34 à 36 d’ici à mercredi.

Des niveaux élevés de pollution de l’air sont aussi présents en raison de la fumée qui se dégage des feux de forêts sur certains secteurs du Nord de l’Ontario.

La chaleur accablante sera ressentie dans les zone en rouge sur la carte. Photo : Environnement Canada

Santé publique Sudbury et districts met en garde la population.

Dans un communiqué, l’organisme explique que les personnes les plus à risques sont les aînés, les nourrissons et les jeunes enfants les femmes enceintes et les personnes atteintes d’une maladie chronique et les sans-abri.

Les fontaines seront achalandées mardi et mercredi en raison de la vague de chaleur. Photo : iStock

Quelques conseils