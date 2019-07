Boîtes de dons à Gatineau : il faut appliquer la réglementation, demande Louise Boudrias

Les ratés dans la collecte des déchets et des encombrants, conjugués à la période de déménagement intense, font en sorte que les boîtes de dons débordent, une fois de plus, à Gatineau.

Les résidents sont en effet nombreux à se débarrasser de vêtements, jouets, vaisselle et autres meubles aux abords de ces boîtes.

La conseillère du district du Parc-de-la-Montagne–Saint-Raymond, Louise Boudrias, soutient d’ailleurs avoir reçu plusieurs plaintes de résidents au sujet de la malpropreté de certaines boîtes.

J'ai des plaintes de citoyens qui me disent : “On passe là, c'est plein d'encombrants.” Il faut régler cette situation-là, ça a assez duré. Louise Boudrias, conseillère du district du Parc-de-la-Montagne–Saint-Raymond

La conseillère Boudrias estime que la Ville devrait appliquer plus fermement sa réglementation qui vient d'être adoptée au printemps.

Les nouveaux protocoles d'entente, entre ces entreprises-là et la Ville, demandent [...] d'avoir des endroits qui sont toujours nettoyés, ramassés toutes les fins de semaine , précise-t-elle.

Privilégier les organismes locaux

Louise Boudrias rappelle par ailleurs que, selon la réglementation, seuls les organismes à but non lucratif (OBNL) qui ont pignon sur rue à Gatineau peuvent désormais obtenir un permis pour installer des boîtes de dons. Les contrevenants sont passibles d’une amende.

L’organisme est aussi responsable d’entretenir ses boîtes.

On doit demander aux entreprises privées qui n'ont pas de raison d'être sur notre territoire, qui ne sont pas en train d'offrir des services à nos citoyens, de quitter [le territoire] , souligne la conseillère. On a un règlement en place. On a attendu longtemps pour être capables d'avoir ce règlement. Là, il faut l'appliquer.

Avec les informations de Nathalie Tremblay