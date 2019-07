Charlottetown approuve une troisième caserne de pompiers

Le vote des conseillers sur le projet a eu lieu lundi soir.

Le plan adopté est le résultat de deux ans de travail et de plusieurs rapports d’étude. La Municipalité a acheté un terrain en juin 2017 le long de la route 2 dans le but d’y construire une caserne destinée à remplacer l’ancienne no 2.

Mais certains conseillers municipaux estimaient déjà à ce moment qu’il valait mieux en compter trois étant donné la croissance démographique dans la région. Les conseillers ont donc commandé une étude de faisabilité.

Un comité municipal chargé des priorités stratégiques et de la coopération intergouvernementale a tenu des discussions à ce sujet lors d’une réunion à huis clos, en juin, et il a retenu l’option d’une troisième caserne. La proposition a fait l’objet du vote de lundi soir.

Le comité a pris cette décision en raison de la croissance de la population dans la région et de la difficulté de desservir tous les quartiers dans un temps de réponse égal, explique la conseillère municipale Alanna Jankov.

Un nouvel emplacement envisagé

L’endroit où sera construite la nouvelle caserne fait toujours l’objet de discussions. Une nouvelle idée a été lancée.

Les conseillers négocient avec d’autres intervenants, indique Alanna Jankov. Il est question d’un possible partenariat avec le service d’ambulance, dit-elle.

La conseillère municipale Alanna Jankov, présidente du comité des priorités stratégiques. Photo : CBC/Natalia Goodwin

Si les négociations sont fructueuses, la Municipalité achèterait un terrain près de l’emplacement du service d’ambulance du chemin Sherwood et construirait un agrandissement à l’édifice. Si ce plan échoue, on construira plutôt sur le terrain acheté en 2017 le long de la route 2.

Un autre achat de terrain en vue

Le conseil municipal a aussi voté pour une autre motion afin de soumettre au provincial une manifestation d’intérêt pour l’achat d’un terrain le long du chemin St. Peter’s, entre le chemin Norwood et l’autoroute 1. Le but est d’en disposer pour une nouvelle caserne de pompier si le besoin se fait sentir à l’avenir.

Charlottetown a déjà exprimé au ministre des Transports son intérêt pour ce terrain au cas où le gouvernement provincial chercherait à récupérer l’usage de sa propriété où se trouve la caserne du chemin Sherwood, explique Alanna Jankov.

Les négociations avec le service ambulancier se déroulent bien, ajoute-t-elle, mais elle ne peut préciser pour le moment l’échéancier ni la somme dont il est question.

Avec les renseignements de Natalia Goodwin, de CBC