Conduite de VTT : les jeunes sont-ils suffisamment prudents?

Sept adolescents du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse ont été blessés, vendredi soir, quand leur véhicule tout-terrain s’est renversé dans l'État du Maine. Selon les autorités locales, les jeunes ne portaient ni un casque ni la ceinture de sécurité.

Cet accident fait réagir le président du Club de VTT du Nord-Ouest, Réal Lévesque.

Souvent, les gens ont tendance à dire : “Bon, c'est la faute du VTT”. Puis de l'autre côté, c'est qu'il y a des gens qu'on connaît qui sont affectés par un malheureux incident , dit-il.

Au Nouveau-Brunswick, il est interdit de monter à l'arrière du véhicule, rappelle Réal Lévesque.

S'asseoir dans une boîte comme ça pour faire du sentier, absolument pas. Il n'y a aucune ceinture, il n'y a aucune attache. Ce n'est pas fait pour ça , souligne-t-il.

Il est également interdit aux jeunes de 16 ans et moins de conduire ce type de véhicule au Nouveau-Brunswick. Les adolescents peuvent conduire des VTTvéhicule tout-terrain , mais seulement des modèles plus petits et moins puissants. Ils doivent aussi être accompagnés d'un parent en tout temps.

Le port du casque est obligatoire dans ce genre de véhicule, rappelle le président du Club de VTT du Nord-Ouest, Réal Lévesque. Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

Et ils doivent avoir aussi suivi le cours de sécurité de la Fédération des VTT du Nouveau-Brunswick. Porter un casque de sécurité, c'est obligatoire au Nouveau-Brunswick, même dans ces machines-ci , ajoute M. Lévesque.

L'accident récent des sept jeunes est tragique, reconnaît Louis Pedneault, amateur de VTTvéhicule tout-terrain , mais il n'interdira pas pour autant à son fils de faire de la randonnée.

Les consignes de sécurité sont très claires.

Ne pas aller trop vite. De deux, garder ses distances puis toujours faire attention aux alentours. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui peut arriver? Un accident, ça arrive vite , explique Louis Pedneault.

Il y a encore beaucoup d'éducation à faire , lance Réal Lévesque.

Avec les renseignements de Bernard LeBel