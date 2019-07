Festivaliers drogués à leur insu : le festival Fringe d'Ottawa présente ses excuses

Les organisateurs de l'événement affirment toutefois avoir alerté la police dès qu'ils ont été mis au courant de la situation. Cet incident serait survenu dans une tente officielle du festival, selon l'organisation.

Les organisateurs n'ont cependant pas commenté publiquement le dossier avant lundi. Ils concèdent que cette décision peut avoir dégradé le lien de confiance avec le public.

La direction du festival souhaite mettre en place de nouvelles procédures pour réagir rapidement à l'avenir et informer les participants de toute situation qui pourrait les toucher.

Enquête en cours

De son côté, le Service de police d'Ottawa (SPO) a confirmé qu'une enquête est en cours, sans dévoiler plus de détail.

Les organisateurs du festival ont refusé une demande d'entrevue de CBC/Radio-Canada. Ils ont toutefois déclaré par courriel qu'ils prenaient la situation très au sérieux et qu'ils continueront de travailler dans le but de créer un environnement inclusif et sécuritaire pour la communauté .

Le 23e festival Fringe s'est déroulé sur différents sites d'Ottawa du 13 au 23 juin.

D'après les informations de CBC