Les entrepreneurs canadiens ne profitent pas suffisamment d'Internet, selon une étude

Six PME sondées sur 10 qui ont une présence sur Internet ne réalisent pas de ventes en ligne et se privent ainsi d'une source importante de croissance, selon une étude publiée par la Banque de développement du Canada (BDC).

La BDC rappelle que le commerce électronique devrait doubler d’importance entre 2018 et 2021, jusqu’à représenter un marché mondial de 6,6 billions de dollars canadiens.

Plus du tiers des entreprises canadiennes sondées qui ont pris de l’expansion en ligne ont rapporté une croissance des ventes supérieure à 10 % par année entre 2016 et 2019, comparativement à un cinquième pour les autres entreprises, constate l'étude.

L’étude révèle toutefois que ces entreprises ont dû gérer plusieurs défis au moment d’accroître leurs activités en ligne, comme la protection et la sécurité des données (32 %), un manque de connaissance des technologies numériques (25 %) et des difficultés liées à l’embauche d’employés qualifiés et à leur fidélisation (24 %).

L’étude révèle qu’au cours des trois dernières années, les entreprises qui se sont développées en ligne ont consacré en moyenne 37 458 $ à leur site Internet et 29 10 $ à des activités de marketing numérique.

L’étude démontre aussi que les grandes entreprises tendent à investir sept fois plus dans l’optimisation de leur présence en ligne que celles de plus petite taille.