Slipknot: de cris, de feu et de sang

Les masques se suivent, mais ne se ressemblent pas. Alors que dimanche, les deux membres de Twenty one pilots se sont présentés cagoulés en début de concert, ce soir, les neuf musiciens masqués de Slipknot se sont déchaînés sur la plus grande scène du Festival d’été de Québec.

Des masques sur scène, des masques dans la foule. Nombreux s’étaient maquillés aux couleurs de la tête d’affiche. Les festivaliers les plus en avant n'attendaient que les premières notes pour sauter dans le traditionnel mosh pit.

Avec trois hommes aux percussions, le rythme était bien gardé.

Le groupe Slipknot sur la scène Bell du festival d’été de Québec. FEQ 2019. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Entre deux cris, la voix du chanteur Corey Taylor est ensorcelante, profonde et impeccable. C’est à se demander comment il fait pour ne pas l'abîmer à crier ainsi. Technique et expérience, probablement.

Slipknot sur les plaines d'Abraham

Actif depuis la fin des années 1990, le corpus musical de la formation est maintenant bien garni.

Les festivaliers ont eu le droit à de grands succès tels que Before I Forget, Duality et Surfacing. Les plus récentes Out of life et Unsainted, avant-goût de l’album We Are Not Your Kind à paraître le 9 août, étaient aussi du lot.

Les musiciens étaient posés sur une structure lumineuse qui change de couleur au fil du spectacle. Slipknot arrive malgré tout à créer une ambiance sombre et angoissante par moment.

Flammes et explosions sont venues ponctuer la performance. Rien pour nous rappeler ce que nous a fait vivre le groupe Rammstein à deux reprises en termes de pyrotechnie.

Light the torch

Le groupe « Light the torch » sur la scène Bell du festival d’été de Québec. FEQ 2019. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Je n’ai rien d’autre à vous dire que merci d’être avec nous , a lancé Howard Jones, chanteur du groupe américain Light the torch.

Le quatuor a bien saisi l’occasion offerte par le Festival d’été, d’ouvrir cette soirée de métal et de hardcore. Il semblait lui-même impressionné par la programmation de la soirée. L’essentiel des morceaux qui ont été joués se retrouvent sur leur plus récent album, Revival.

Lors de la première partie, Jones évoquant la venue prochaine de Killswitch Engage sur scène, a dit à la blague qu’il n’avait jamais entendu parler de ce groupe.

Il a été le chanteur de la formation pendant quelques années avant de laisser le micro à Jesse Leach. Malaise en arrière-scène? Pas du tout! Leach l’invitera plus tard à se joindre à lui pour co-interpréter The End of Hearthache.

Killswitch Engage

Le groupe Killswitch Engage sur la scène Bell du festival d’été de Québec. FEQ 2019. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Un ton plus lourd, Killswitch Engage est monté sur scène quelques minutes avant l’heure prévue.

La formation était ce soir à effectif réduit. Le guitariste Joel Stroetzel a dû retourner auprès de sa famille. The show must go on , confia le chanteur guttural, Jesse Leach.

Ce joueur en moins n’a toutefois pas empêché la pédale double d’être au fond et le mot en F d’être à l’honneur.