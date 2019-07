C'est vraiment une question de façon de faire à la Ville qui mérite d'être rebrassée sérieusement pour mieux encadrer les décisions , commente Yves Denis, au sujet de son rapport publié lundi.

Le vérificateur général s’est penché sur 10 acquisitions majeures effectuées par la Ville de Lévis au cours des trois dernières années.

Dans plusieurs cas, Yves Denis souligne que l’empressement de la Ville à conclure la transaction l’amène à escamoter certaines étapes clés du processus .

Pour sept des dix cas étudiés, la Ville n’a fait aucune vérification quant à la qualité des sols des terrains qu’elle achetait.

Yves Denis reproche aussi à la Ville, dans le cas d’un achat de bâtiment, de s’être fier uniquement à la déclaration du vendeur pour statuer qu’il n’y aurait pas de rénovations majeures à effectuer.

Arrêtez d'acheter des immeubles en urgence et vous allez corriger déjà la moitié du problème.

Il arrive aussi régulièrement à la Ville de Lévis de sous-estimer les travaux à effectuer sur certains bâtiments dont elle fait l’acquisition.

Yves Denis donne un exemple précis où des rénovations évaluées à 300 000 $ ont finalement coûté près du triple, soit plus de 870 000 $.

Là encore, selon lui, le problème est lié à l’empressement et au manque de planification.

Au moment où on prend la décision, on ne sait pas dans quoi on est train de s'embarquer.

Yves Denis, vérificateur général de la Ville de Lévis