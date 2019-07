Disparition dans la rivière Batiscan : « Ça nous ramène 33 ans en arrière »

Il y a 33 ans presque jour pour jour, la famille Frenette perdait un enfant dans la rivière Batiscan, à Notre-Dame-de-Montauban. Pratiquement au même endroit où un homme a sombré il y a quelques jours. Le voyage dans le temps est douloureux pour eux et pour d’autres qui ont vécu des drames semblables en Mauricie.

Raymond Frenette raconte que le 7 juillet 1986, la rivière Batiscan lui a pris un fils. Il avait 13 ans et il se baignait avec son frère jumeau quand il a disparu sous l’eau. Son corps a été retrouvé six heures plus tard, raconte M. Frenette au téléphone.

Il se souvient qu’il faisait chaud ce jour-là, mais il se rappelle surtout qu’il n’a pas pu dire à son fils qu’il l’aimait.

Je suis parti travailler le matin et quand je suis revenu le soir, je n’ai pas pu dire à mon fils “je t’aime”. Raymond Frenette

La douleur est encore trop vive pour Raymond Frenette et sa famille. Il n’a pas voulu accorder d’entrevue à la caméra, mais il a accepté que l’on partage un message qu’il a publié sur Facebook.

Ce message n'est pas pour nous faire prendre en pitié, mais pour vous rappeler que la vie est tellement fragile et pour vous dire de profiter de chaque occasion pour dire à vos enfants que vous les aimez , précise-t-il.

S’il se sent incapable pour l’instant de se rendre près de l’endroit où les recherches sont menées pour retrouver le disparu, Raymond Frenette pense beaucoup à la famille qui vit des moments très difficiles.

Je veux dire aux parents de ce jeune homme que nous sommes de tout coeur avec vous et que nous partageons votre peine. Bon courage à vous et dans ces moments difficiles. extrait de la publication Facebook de Raymond Frenette

« Tu restes marqué »

Léo Lavoie raconte qu’il a perdu quatre membres de sa famille dans la rivière Batiscan, toujours à Notre-Dame-de-Montauban : un oncle, deux cousins et son frère.

À 76 ans, il se souvient très bien du jour où son frère s’est noyé en 1948 à l’âge de 11 ans. C’était en arrière de la maison en plus , se rappelle-t-il.

Même si j'étais jeune, j'avais 5 ans, je m'en rappelle comme si c'était hier. Tu restes marqué de ça. C’était mon grand frère. Léo Lavoie

La rivière Batiscan a emporté quatre membres de la famille de Léo Lavoie. Photo : Radio-Canada

M. Lavoie se souvient que sa mère n’a jamais été capable de ressortir en arrière de la maison située sur le bord de la rivière.

Il espère que cette autre disparition dans la rivière Batiscan provoque des changements à Notre-Dame-de-Montauban.

La Municipalité devrait se réveiller pis mettre un câble. Il y a des jeunes qui arrivent en canot et un moment donné il y en a qui vont passer tout droit. Il n’y a pas de câble, rien. Tu ne la vois pas la chute quand tu t'en viens en canot , dit-il.

« Je sais c’est quoi l’attente »

Alain Desbiens a attendu quatre jours en 2007 avant que son fils soit retrouvé dans la rivière Shawinigan.

Sunny Desbiens avait 14 ans. Il était parti chercher du bois pour faire un feu avec des amis, mais il n’est jamais revenu vers eux. Son corps a été retrouvé inerte dans la rivière.

C'est terrible. C’est quelque chose qui n’a plus de fin on dirait. Alain Desbiens

Alain Desbiens, père de Sunny qui est mort noyé dans la rivière Shawinigan Photo : Radio-Canada / Marie-Pier Bouchard

Il ressent le besoin de parler de son histoire chaque fois qu’il entend parler d’une disparition dans une rivière.

Ça me touche vraiment personnellement. Souvent, je vais même faire des téléphones pour en parler parce que ça me ramène à l'événement , dit-il.

Tout ce qu’il espère, c’est que le disparu soit retrouvé le plus rapidement possible afin que l’attente cesse pour les proches.