Bilan du Festival fransaskois : une programmation variée, moins de visiteurs

Après trois jours de célébrations et de retrouvailles sous un soleil radieux à Pike Lake, les organisateurs du Festival fransaskois se disent « fiers » du travail accompli, mais constatent une diminution du nombre de participants cette année.

Il y a eu moins de gens que l'année dernière, mais c'était quand même très, très bien. On va avoir des chiffres plus exacts au courant de la semaine , précise Suzanne Campagne, la directrice générale du Conseil culturel fransaskois (CCF), organisme qui chapeaute l’événement.

Quand un site est vaste, c'est parfois difficile d'avoir une bonne impression du nombre exact des gens , avance la nouvelle présidente du CCFConseil culturel fransaskois , Anne Brochu Lambert.

Néanmoins, la présidente du CCF mentionne que le festival est à un moment de son évolution, où on peut être extrêmement fier de la qualité de la programmation offerte .

Plusieurs festivaliers ont assisté au spectacle retrouvailles avec le guitariste des Colocs et sa bande, le vendredi 5 juillet à Pike Lake. Photo : Festival fransaskois

Elle souligne que la réputation de l’événement a attiré plusieurs commanditaires cette saison. Ça, je pense que ça en dit beaucoup , ajoute-t-elle.

À la fin du festival, qui avait lieu du 5 au 7 juillet au camping de Pike Lake, au sud de Saskatoon, Anne Brochu Lambert dit avoir eu le sentiment que les gens présents avaient du plaisir et étaient heureux .

En attendant le décompte officiel

En 2018, près de 650 personnes avaient assisté au festival.

Comme le décompte du nombre total de participants n’a pas encore été officialisé, Anne Brochu Lambert soutient qu’il est un peu difficile de lancer des hypothèses pour expliquer la situation.

Anne Brochu Lambert est la nouvelle présidente du Conseil culturel fransaskois. Photo : Radio-Canada

Tout comme l'année dernière, on va se donner le moyen d'analyser comment les choses se sont déroulées. Anne Brochu Lambert, présidente du Conseil culturel fransaskois

Le Conseil culturel fransaskois diffusera prochainement un sondage auprès des festivaliers et de la communauté fransaskoise afin de recueillir leurs avis.

Je sais qu'en coulisses, côté promotions, on a eu des défis , note Anne Brochu Lambert.

Selon la directrice du CCFConseil culturel fransaskois , les organisateurs de grands événements culturels, comme le Festival fransaskois, doivent se poser des questions sur la façon de rejoindre le public.

Le défi des auditoires, ce n'est pas propre à la francophonie. Ce n'est pas le reflet de la qualité de ce qui est offert ou de l'intérêt à ce qui est offert. [Il y a] aussi un haut niveau de compétition avec d'autres choses qui existe dans notre société , a-t-elle déclaré.

Propositions sur la table pour 2020

La directrice générale d CCFConseil culturel fransaskois , Suzanne Campagne, a proposé plusieurs pistes de solutions pour attirer un plus grand nombre de festivaliers l’an prochain.

Elle dit vouloir étudier la possibilité de repousser [la date] du Festival fransaskois d’une semaine , de changer un peu l’emplacement du site , et de rétablir le service de navette en autobus pour les résidents de Regina et de Moose Jaw.

Les festivaliers présents semblent avoir apprécié l'événement.

Solenne Hamon-Fafard (à droite) et Sylvie Walker (à gauche) au Festival fransaskois à Pike Lake. Photo : Sylvie Walker

J’adore me rendre là-bas. [Le Festival fransaskois], c’est le meilleur week-end de mon été! Sylvie Walker

« Je recommande plus d’activités en après-midi. [...] Des activités de groupes. Ça aurait été intéressant d’avoir une grande bataille d’eau » et un feu de camp en soirée pour « ceux qui souhaitent veiller tard », affirme Sylvie Walker, 25 ans, qui est originaire de Regina.

Murielle Denis, originaire du village de Saint-Denis, assiste chaque année au Festival fransaskois.

On n’en a pas manqué une depuis les débuts! , dit-elle.

Elle dit avoir apprécié l’événement dans son ensemble, la programmation d’artistes locaux, comme Shawn Jobin et Ponteix, et la soirée retrouvailles avec le guitariste des Colocs et sa bande.

Pour cette habituée du festival, la météo exceptionnelle a fait bien des heureux dans son entourage. Je ne sais pas qui a commandé ça, mais ils ont fait une super job! , lance-t-elle.

Elle a observé une forte participation des festivaliers lors du spectacle célébrant l'oeuvre des Colocs dans la journée de vendredi, mais que très peu d’entre eux sont restés sur place samedi.

Cette année, il y avait beaucoup moins [d’activités] samedi après-midi , ajoute-t-elle.

Murielle Denis propose donc d’organiser plus d’activités « sportives » pour les 40 ans et moins.