Saint-Pierre-Jolys, un village qui a misé sur l’éducation des enfants

Le couvent des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie à Saint-Pierre-Jolys est un édifice imposant au cœur du village. Construit au début des années 1900, il figure dans la liste des bâtiments historiques du Manitoba et abrite aujourd'hui le Musée de Saint-Pierre.

Radio-Canada s'est associée à l'Association culturelle de la Francophonie manitobaine (ACFM) pour faire découvrir des lieux-dits manitobains, des endroits souvent absents des cartes géographiques, mais qui ont leur propre histoire. Cette série propose des rencontres entre jeunes et moins jeunes, pour transmettre des repères culturels et historiques aux générations futures et faire rayonner le patrimoine historique des communautés rurales manitobaines.

Dès l’entrée, une chapelle et un parloir, où sont exposées des figurines de religieuses vêtues d'habits d'époque, rappellent l’importance de la religion dans cette communauté du Sud-est manitobain. Les sœurs ont veillé à l’éducation des enfants du village et des alentours jusqu’à la fin du 20e siècle.

Sébastien Gosselin-Boulet, élève en 12e année à l’école communautaire Réal-Bérard, connaît bien l’endroit pour y avoir travaillé pendant quelques mois.

Sébastien Gosselin-Boulet rencontre deux habitants de Saint-Pierre-Jolys et bénévoles de longue date au Musée : René Desharnais et Roland Gagné. Photo : Radio-Canada

L'entrevue se déroule dans l'ancienne salle de classe. Pour Sébastien, cette pièce du musée représente bien le rôle joué par le couvent. Sur les murs, des tableaux décrivent l’histoire de l’éducation au Manitoba.

Pour en apprendre davantage sur l’histoire du couvent, Sébastien a rendez-vous avec deux habitants de Saint-Pierre-Jolys et bénévoles de longue date au Musée : René Desharnais et Roland Gagné.

Dès les premiers échanges, la complicité entre les trois hommes est palpable. Sébastien est à l’aise. Il écoute attentivement René et Roland parler du rôle du Musée, du patrimoine, de leurs motivations.

La présence du Musée rappelle surtout le patrimoine et reconnaît les contributions importantes des religieuses au développement du village de Saint-Pierre-Jolys et des environs.

C’est l’histoire des jeunes filles qui venaient en pension et qui obtenaient une éducation supérieure , mentionne René Desharnais, bénévole au Musée de Saint-Pierre-Jolys.

Le but c’est que l’histoire continue de vivre à Saint-Pierre-Jolys. Roland Gagné, bénévole au Musée de Saint-Pierre-Jolys

Afin d’assurer la santé financière du Musée, le comité de bénévoles s’occupe d’offrir et de diversifier les activités. Sur le terrain se trouvent aussi la Cabane à sucre, la Cabane d’mon oncle Armand et la maison Goulet. Les recettes récoltées grâce aux activités et locations permettent d’entretenir le couvent, précise Roland Gagné.

Sans ces initiatives, il serait difficile de préserver ce bâtiment plus que centenaire, avouent les deux hommes.

Sébastien est reparti ravi de cet entretien avec deux personnes qui comme lui font partie de la communauté de Saint-Pierre-Jolys et ont à cœur le patrimoine et le développement du village.

Maintenir le couvent bien en vie Pour payer la première hypothèque qui a permis l’achat du couvent en 1985, Armand Desharnais et son groupe de bénévoles ont eu l’idée de vendre de la tire d’érable au Festival du Voyageur. Mijote ensuite l’idée de construire une cabane à sucre. De nos jours, le terrain boisé du Musée de Saint-Pierre-Jolys accueille la maison Goulet ainsi que des sentiers de randonnées et de ski de fond. Plusieurs événements sont organisés pour financer les projets et les rénovations du couvent.

Les grandes dates du couvent du Saint-Pierre

1884 : Idée de construire un couvent à Saint-Pierre

: Idée de construire un couvent à Saint-Pierre 1885 : Début de la construction du couvent en été

: Début de la construction du couvent en été 1886 : Arrivée en avril de cinq religieuses des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie

: Arrivée en avril de cinq religieuses des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie 1899 : Incendie du couvent en décembre

: Incendie du couvent en décembre 1900 : Construction d’un nouveau couvent en juin

: Construction d’un nouveau couvent en juin 1901 : Bénédiction du nouveau couvent par Mgr Langevin en janvier

: Bénédiction du nouveau couvent par Mgr Langevin en janvier 1973 : Départ des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie

: Départ des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie 1973 : Vente du couvent à l’Université du Manitoba

: Vente du couvent à l’Université du Manitoba 1985 et 1986 : Vente du couvent à Armand Desharnais et un groupe de bénévoles. Ouverture du Musée de Saint-Pierre-Jolys

Coordination pour Radio-Canada et rédaction des textes : Sandra Poirier