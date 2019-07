Voie libre pour Uber, Lyft et autres services de transport en réseau en C.-B. 

Les premiers véhicules que les clients réservent par application mobile pourraient bien circuler dès le 16 septembre, date à laquelle ces mesures entreront en vigueur, selon la règlementation dévoilée lundi.

Pendant plus de cinq ans, les Britanno-Colombiens n’ont cessé de demander et d’attendre ces services, retardés par le précédent gouvernement. Nous sommes passés à l’action pour autoriser les services souhaités et nous respectons nos promesses.

Claire Trevena, ministre des Transports